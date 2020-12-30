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09:52 (мск), источник: Ведомости

В ВОЗ предсказали будущее коронавируса

Коронавирус станет эндемиком, даже после появления вакцин в США и Великобритании, и человечество научится жить рядом с ним, сообщил The Guardian со ссылкой на председателя Стратегической и технической консультативной группы ВОЗ по инфекционным опасностям, профессора Дэвида Хейманна.

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Источник: AFP 2020

Профессор отметил, что мир надеялся на выработку популяционного иммунитета к коронавирусу, который поможет снизить распространение коронавируса. По его словам, люди неправильно поняли концепцию популяционного иммунитета.

«Похоже, что судьба SARS-CoV-2 [Covid-19] состоит в том, чтобы стать эндемичным, как и четыре других человеческих коронавируса, и что он будет продолжать мутировать по мере размножения в человеческих клетках, особенно в районах более интенсивного поступления», — сказал Хейманн.

У врачей, по словам профессора, есть инструменты для спасения жизней, которые в сочетании с хорошим общественным здоровьем позволят обществу научиться жить с коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано почти 82 млн случаев заражения коронавирусом и около 1,8 млн случаев смерти от него. СЩА занимают первое место в мире по заболеваемости вирусом — 19,5 млн случаев. Россия занимает четвертое место.

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