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11:55 (мск), источник: Life.ru

Россияне смогут восстановиться после коронавируса на курортах

Добраться туда можно, воспользовавшись чартерной программой или спецпрограммами на базе ж/д перевозки.

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Источник: РИА "Новости"

Российские курорты разработали программы по реабилитации для переболевших коронавирусом. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. При этом добраться в регионы с оздоровительными курортами можно по чартерной программе. Уже доступны полёты в Шерегеш, Архыз, Домбай и Приэльбрусье, на Новый год впервые будут организованы чартеры во Владивосток, в феврале — на зимний Байкал.

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— Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками юга страны — Сочи, Северного Кавказа, а также набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после CoViD-19, — цитирует Чернышенко ТАСС.

Чернышенко рекомендовал во время поездок на каникулах строго соблюдать меры санитарной безопасности, также при планировании путешествий необходимо учитывать ограничения, действующие в регионе.

Напомним, накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал регионы, в которых наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Это Псковская, Кировская, Тамбовская области, Калмыкия и Ненецкий АО.

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