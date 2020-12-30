11:55 (мск), источник: Life.ru
Россияне смогут восстановиться после коронавируса на курортах
Добраться туда можно, воспользовавшись чартерной программой или спецпрограммами на базе ж/д перевозки.
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Российские курорты разработали программы по реабилитации для переболевших коронавирусом. Об этом рассказал
— Сегодня и всем известные курорты с термальными источниками юга страны — Сочи, Северного Кавказа, а также набирающие популярность туристические центры с горячими источниками на Урале и Камчатке, с радоновыми ваннами на Алтае или оздоровительные санатории Сибири разработали специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после CoViD-19, — цитирует Чернышенко ТАСС.
Чернышенко рекомендовал во время поездок на каникулах строго соблюдать меры санитарной безопасности, также при планировании путешествий необходимо учитывать ограничения, действующие в регионе.
Напомним, накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал регионы, в которых наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Это Псковская, Кировская, Тамбовская области, Калмыкия и Ненецкий АО.