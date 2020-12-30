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11:51 (мск), источник: Life.ru

В Якутии обнаружили уникального древнего носорога. Он сохранился на 80%

В скором времени находку направят на изучение в Швецию.

Источник: ЯСИА

Якутские палеонтологи обнаружили уникальную тушу древнего шерстистого носорога. Сохранность находки учёные оценивают в 80%, что значительно больше, чем у экземпляра, найденного в 2007 году на Колыме.

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Как рассказал руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха, животное, вероятно, утонуло в реке, благодаря чему сохранились даже некоторые внутренности.

— По предварительной оценке, носорогу 3−4 года, это очень молодая особь. Скорее всего, он утонул в реке. Туша отличается очень хорошей сохранностью, в числе прочего у носорога сохранилась часть внутренностей, что в перспективе позволит подробнее изучить особенности жизнедеятельности этого вида, — рассказал Альберт Протопопов в беседе с ЯСИА.

Кроме того, как рассказал доктор биологических наук Валерий Плотников, у животного сохранилась часть рога, что делает находку абсолютно уникальной. Также у носорога были обнаружены зубы и мягкие ткани, что даёт учёным возможность реконструировать палеосреду периода жизни млекопитающего. После ряда исследований туша животного будет направлена на изучение в Стокгольм.

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