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10:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошка-клептоманка стала звездой соцсетей (видео)

За ее преступными похождениями с интересом наблюдают соседи и люди по всему миру.

7-летняя кошка Чайна — преступница со стажем. На протяжении нескольких лет она терроризирует соседей в своем районе, регулярно воруя у них все, что, по ее мнению, плохо лежит.

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Раньше Чайна приносила домой своей хозяйке Монике «подарки» раз в несколько дней, но в этом году, во время локдауна, ее преступная активность резко возросла. Причем настолько, что Моника устала извиняться перед соседями и разыскивать владельцев украденных вещей. Она создала для своей кошки-ворюги страницу в соцсетях, где начала публиковать ее преступные похождения, снятые на камеру наружного наблюдения, пишет Bored Panda.

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В коротких роликах можно увидеть, как Чайна приносит домой пакеты, носки, зажигалки, ножницы, ключи и другие мелкие вещи, которые она находит в округе.

Соседи на воришку не обижаются и сами с удовольствием смотрят ее ролики в соцсетях.

Кстати, помимо Чайны у Моники живет и ее брат — Ваффи, но он очень меланхоличный кот и большую часть времени предпочитает проводить дома. Преступных привычек своей сестры этот парень не разделяет.

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Екатерина Гура

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