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11:35 (мск), источник: Интерфакс

ФМБА до января начнет испытание на добровольцах «антидота» от COVID

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Федеральное медико-биологическое агентство рассчитывает до нового года начать испытание на добровольцах разработанного им лекарства от коронавируса, сообщила глава ФМБА Верника Скворцова.

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Источник: Агентство «Москва»

«Это препарат первый этиотропный, влияющий непосредственно прямо на вирус, практически это антидот для коронавирусной инфекции. Завершены доклинические исследования, которые показали, во-первых, полную безопасность этого препарата в связи с тем, что он не действует на организм и иммунитет человека. С другой стороны — (исследования показали) высокую эффективность, превышающую 99%», — сказала Скворцова на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По ее словам, уже подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования. «Мы надеемся это успеть сделать до нового года», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА отметила, что в случае успеха клинических испытаний это будет первое лекарство от COVID-19 в мире. «В том случае, если клинические исследования подтвердят эффективность данного препарата, это будет первый безопасный и эффективный прямого действия противовирусный препарат, не имеющих аналогов пока в мире», — сказала она.

В ФМБА разработали еще одно лекарство — препарат для профилактики и угнетения цитокинового шторма (реакции иммунитета, которая приводит к поражению тканей организма) при самых сложных формах коронавируса.

«Этот препарат уже закончил клинические исследования, в настоящее время — последняя стадия его регистрации», — сказала Скворцова.

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