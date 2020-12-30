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17:54 (мск), источник: Forbes

Ученые не нашли связи между новым штаммом COVID-19 и более тяжелым течением болезни

Выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса не вызывает более серьезного течения болезни или повышенной смертности, установили ученые. При этом исследователи подтвердили, что новый вариант заразнее известных ранее разновидностей.

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Источник: AP 2020

Новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, не вызывает более тяжелого течения болезни или повышенной летальности. К такому выводу пришли исследователи Службы общественного здравоохранения Англии, исполнительного учреждения британского Минздрава.

В ходе исследования ученые изучили 1769 человек, заболевших новым штаммом COVID-19, и 1769 человек с известными ранее вариантами вируса. Испытуемые были подобраны по возрасту, полу, месту жительства и времени тестирования.

42 пациента из выборки были госпитализированы, при этом новая разновидность коронавируса была лишь у 16 из них. В течение четырех недель после проведения тестирования 22 человека умерли, новый штамм был у 12 из них.

Таким образом, исследователи не обнаружили статистически значимых различий в показателях госпитализации и смертности.

Ученые также проверили возможную связь между новым штаммом и вероятностью повторного заражения. В группе пациентов с новой разновидностью вируса выявили только два случая повторного заражения, в группе с известными ранее вариантами COVID-19 — три случая.

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В ходе исследования подтвердилась информация о повышенной заразности нового штамма. Изучив данные британской системы отслеживания контактов больных COVID-19, ученые обнаружили, что 15% людей, контактировавших с носителями нового штамма, заразились вирусом. Те же, кто контактировал с носителями известных ранее вариантов, заражались только в 10% случаев.

Большую заразность ученые связали с повышенной «вирусной нагрузкой» у носителей нового штамма: у 35% пациентов, участвовавших в исследовании, в тестовых образцах нашли высокую концентрацию коронавируса. В контрольной группе это обнаружили только у 10% участников.

Об обнаружении нового штамма COVID-19 британские власти заявили ранее в декабре. С этим связали быстрый рост заболеваемости на юге Британии, из-за которого в Лондоне ввели самые жесткие ограничения прямо перед Рождеством. Многие страны Европы, Южной Америки, Ближнего Востока и Азии стали оперативно останавливать и ограничивать авиасообщение с Великобританией. Россия ограничила авиасообщение с Великобританией до 12 января 2021 года включительно.

Премьер-министр Борис Джонсон рассказал, что новую версию вируса впервые обнаружили в сентябре, она циркулировала среди малого круга людей до середины ноября.

По его словам, пока нет признаков того, что новый вариант инфекции приводит к более тяжелому течению болезни или более высокой смертности.

Ничто не указывает и на то, что штамм может быть менее восприимчив к вакцинам. Правительство Великобритании добавило, что ПЦР-тесты на коронавирус можно быстро адаптировать к новому варианту.

Тимур Батыров

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