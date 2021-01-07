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00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 7 января

Православное Рождество, перелет через Ла-Манш и другие события этого дня.

Рождество Христово

7 января православные отмечают Рождество Христово — один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост (святая Четыредесятница), накануне праздника соблюдается строгий пост. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение которых отмечается праздник.

Изобретение фотографии

7 января 1839 года физик Франсуа Араго на заседании Парижской академии наук впервые сообщил об изобретении Дагером и Ньепсом дагеротипии. С 1935 года по решению IX Международного конгресса научной и прикладной фотографии эта дата считается днём изобретения фотографии.

Перелет через Ла-Манш

7 января 1785 года француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые пересёк Ла-Манш на воздушном шаре.

Воздухоплаватели поднялся в воздух в Дувре на шаре занимательной конструкции: гондола имела форму лодки, крылья и якорь для точности посадки. Перелет занял 2,5 часа.

Бой за высоту 3234

7 января 1988 года началось одно из самых ожесточенных сражений Афганской войны — бой за высоту 3234 близ города Хост. Здесь насмерть стояла 9-я рота 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ.

После артиллерийского обстрела афганские моджахеды предприняли атаку на высоту 3234 с целью сбить сторожевое охранение с господствующей высоты и открыть себе доступ к дороге Гардез-Хост. Одновременно моджахеды организовали наступление на позиции 1-го парашютно-десантного батальона 345-го опдп, в связи с чем командование полка не смогло определиться с тем, какое из направлений удара противник выберет главным.

В результате двенадцатичасового боя захватить высоту не удалось. Понеся потери, достоверных данных о численности которых нет, моджахеды отступили. В 9-й роте погибло 6 военнослужащих, 28 получили ранения, из них 9 тяжёлые.

Сражению посвящен художественный фильм Фёдора Бондарчука «9 рота».

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