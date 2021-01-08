00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 8 января
Выпуск первого гражданского календаря в России, начало Ржевской битвы и другие события этого дня.
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С 1998 года 8 января в России отмечается официальный праздник — День детского кино. Он был учрежден по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей. Первый киносеанс для юных зрителей прошел в Москве в Верхних торговых рядах 8 января 1898 года в первом стационарном «Электрическом театре». Позже такие показы стали регулярными.
Первые статьи календарного характера появлялись на Руси с давних пор — они есть в первых памятниках русской письменности. Самая ранняя из сохранившихся таких статей датируется 1073 годом. Однако только 8 января 1709 года (по старому стилю — 28 декабря 1708 года) увидел свет первый гражданский календарь. Он назывался «Календарь, или Месяцеслов христианский по старому стилю или исчислению на лето 1709 года. Напечатан в царствующем граде Москве, лета 1708 года, декабря в 28-й день». Позднее светские календари стали выходить ежегодно. В первые годы за их выпуском следил сам Петр I.
В 1861 году в этот день в Петербурге вышел первый номер журнала «Вокруг света». Он стал не только одним из первых журналов в России, но и одним из первых познавательных изданий во всем мире. С января 1918 по январь 1927 и с июля 1941 по декабрь 1945 журнал не издавался, его выпуск также приостановили в 2021 году.
Издатель, Маврикий Осипович Вольф, планировал создать журнал, ориентированный на самую широкую аудиторию, но при этом не затрагивающий политических вопросов российской жизни. Первым названием издания было «Журнал землеведения, естественных наук, новейших открытий, изобретений и наблюдений», в нем преобладали статьи на географические темы.
8 января 1942 года считается датой начала Ржевской битвы. Под этим названием условно объединяют четыре наступательные операции, которые провели советские войска Западного и Калининского фронтов против группы армий «Центр» на
Ржевская битва — одна из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны, однако до сих пор неизвестно точное количество солдат, погибших на ржевской земле. Источники указывают разные цифры: от одного до двух миллионов человек.
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