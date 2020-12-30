12:31 (мск), источник: ТАСС Наука
Более 43% опрошенных россиян страдает от одиночества
Однако об эпидемии одиночества говорить еще рано, считают ученые.
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ТАСС, 30 декабря. Исследование более 10 тыс. россиян показало, что более 43% из них в той или иной мере испытывают одиночество. Об этом пишет
Исследования последних лет показывают, что одинокие люди в среднем умирают на несколько лет раньше, чем их сверстники с семьей. Это связано с тем, что у таких людей чаще случаются инфаркты и инсульты.
Российские исследователи Полина Козырева (НИУ ВШЭ) и Александр Смирнов (Институт социологии ФНИСЦ РАН) решили выяснить, как часто россияне разных возрастов испытывают одиночество. В своей работе они использовали данные, собранные в рамках «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE). В опросе участвовали более 10 тыс. россиян от 14 лет и старше из разных регионов России и разным социальным и экономическим положением.
Оказалось, что одиночество в той или иной мере испытывают 43,1% жителей России.
Дело в том, что большинство россиян страдает от одиночества достаточно редко, и лишь 12,2% — практически всегда или часто.
Расчеты социологов показывают, что больше всего одиноких (70%) наблюдается среди людей старше 85 лет, в основном не работающих и не живущих вместе со взрослыми детьми. Молодых людей одиночество беспокоит относительно редко (30%), однако после 40 лет оно проявляется чаще на фоне кризиса среднего возраста. Помимо этого, доля одиноких людей начинает быстро расти среди людей возрастом в 60 лет и старше. Ученые связывают это с изменениями в их жизни, которые происходят при выходе на пенсию.
Анализ данных показал, что одиноких молодых людей значительно больше в городах, чем в сельской местности. С другой стороны, одиночество максимально сильно затрагивает пожилых людей, которые живут в деревнях и селах. В особенности это касается женщин, около 38% которых постоянно находятся в этом состоянии. Ученые считают, что это связано с ухудшением качества жизни людей на селе.
Ученые надеются, что собранные ими данные помогут социальным службам и властям регионов России выработать новые меры, направленные на борьбу с одиночеством. Они должны не только улучшить психическое состояние этих людей, но и могут снизить расходы на здравоохранение. Дело в том, что одинокие люди, как показал опрос, болели примерно в два раза чаще, чем остальные респонденты.