Дантист показал, как правильно мыть зубную щетку

Дантист из США Сухайль Мохиуддин, известный в соцсетях как Доктор М, регулярно делится лайфхаками для здоровья зубов. В одном из последних роликов он продемонстрировал, как правильно мыть зубную щетку, в которой может скапливаться очень много бактерий.
Доктор М говорит, что просто сполоснуть щетку под краном недостаточно. Он советует мыть ее с мылом в теплой воде каждый день. Но еще лучше поместить щетку на ночь в стакан воды с добавлением одной чайной ложки перекиси водорода.
Щетку также можно ополаскивать жидкостью для полоскания рта, средством для очистки зубных протезов или раствором двух ложек соды на стакан воды.
Ранее исследователи из Манчестерского университета установили, что зубная щетка может содержать до 100 миллионов бактерий.