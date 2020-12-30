Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
45Кого мы потеряли в 2020 году
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дантист показал, как правильно мыть зубную щетку

В ней может содержаться до 100 миллионов бактерий.

Дантист из США Сухайль Мохиуддин, известный в соцсетях как Доктор М, регулярно делится лайфхаками для здоровья зубов. В одном из последних роликов он продемонстрировал, как правильно мыть зубную щетку, в которой может скапливаться очень много бактерий.

Доктор М говорит, что просто сполоснуть щетку под краном недостаточно. Он советует мыть ее с мылом в теплой воде каждый день. Но еще лучше поместить щетку на ночь в стакан воды с добавлением одной чайной ложки перекиси водорода.

@dr.m_

Did you know your toothbrush harbors a ton of germs!! This is how to clean it and keep you healthy! #healthtips #dentist #coronavirus

♬ Like That - Doja Cat

Щетку также можно ополаскивать жидкостью для полоскания рта, средством для очистки зубных протезов или раствором двух ложек соды на стакан воды.

Ранее исследователи из Манчестерского университета установили, что зубная щетка может содержать до 100 миллионов бактерий.

Анна Лысенко

Что изменится в жизни россиян с 1 января
Более 43% опрошенных россиян страдает от одиночества
Киев пригрозил России усилением давления из-за Крыма в 2021 году
Россияне смогут восстановиться после коронавируса на курортах
Итоги года от А до Я (видео)
Honda уходит с российского автомобильного рынка
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Хирург объяснил появление «шрама» на шее Путина
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Уменьшение суммы алиментов 462
Московские новости. 311
Свекровь не рада первому внуку 262
Нравится ли Вам отмечать Новый Год ночью?) 153
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь