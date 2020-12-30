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14:40 (мск), источник: РИА Новости

В Турции ужесточили ограничения для туристов из-за COVID-19

АНКАРА, 30 дек — РИА Новости. МВД Турции запретило иностранным туристам в новогоднюю ночь посещать центральные части городов, в том числе Стамбула, говорится в сообщении, разосланном во все провинции страны.

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Источник: AFP 2020

«В рамках борьбы с пандемией с 21:00 31 декабря по 10:00 1 января на центральных площадях, бульварах и улицах будут запрещены новогодние празднования для всех жителей, включая иностранных туристов. В Стамбуле это прежде всего улица Истикляль, площадь Султанахмет, в Анкаре — площадь Кызылай, в Измире — площадь Гюндогду», — говорится в циркуляре.

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Отмечается, что список всех городских территорий, попадающих под запрет, определяется властями каждой провинции.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении круглосуточного комендантского часа в Турции на новогодние праздники, с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января. Ранее комендантский час действовал с 21:00 до 05:00 в рабочие дни, а также с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника. В стране приостановлена работа кафе и ресторанов, кроме обслуживания на вынос. При этом, как заявил РИА Новости министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, комендантский час не распространяется на иностранных туристов.

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