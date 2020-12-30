15:45 (мск), источник: Газета.Ру
Улетевших на Бали россиян заставили встречать Новый год в обсерваторах
Власти Индонезии решили закрыть авиасообщение с другими странами
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Российские туристы, вылетевшие из России в Индонезию перед Новым годом, застряли в столице страны Джакарте
Как сообщала Ассоциация туроператоров России, временный запрет на посещение Индонезии стал ответом властей на новый штамм коронавируса, который сейчас стремительно распространяется по всему миру.
«На заседании кабинета министров 28 декабря 2020 года решено временно закрыть границы с 1 по 14 января 2021 года. На этот период въезд иностранных граждан из всех стран в Индонезию временно прекращается», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди.
Туристические поездки в страну сейчас и так запрещены, однако многим удалось обойти правила и оформить себе
При этом для тех, кто успеет прилететь в страну в период
«Мы попали в патовую и мегаабсурдную ситуацию. Мы находимся в отеле, который малопригоден для жизни. Он полностью окружен военными, стоит нам сделать шаг влево, шаг вправо, за нами бегают военные», — рассказала в Instagram блогер Надежда Серова, за жизнью которой в соцсети следят восемь миллионов человек.
Девушка также наглядно продемонстрировала подписчикам туалет, который установлен посреди номера, и питание, которое состоит из хлеба и синтетических соков. «Ситуация серьезная, очень абсурдная, представьте, как нам неприятно, когда нас просто в чужой стране держат как преступников, хотя никто из нас не болеет. У нас сгорели в итоге все билеты на самолеты, потому что улететь нам не удалось», — жаловалась Серова, которая прилетела на отдых с мужем и детьми.
В таких же условиях сейчас находится и другая супружеская пара блогеров — Алина и Николай Акиловы. «Выходить никуда нельзя. Запах канализации сводит с ума. Тараканы, мертвые мухи. Кормят засохшим рисом и двумя кусочками фруктов», — поделилась впечатлениями с подписчиками Алина Акилова, аудитория которой составляет 4 млн человек.
Помимо Индонезии въезд для туристов, планировавших отметить Новый год в теплых странах, также закрыли в Саудовской Аравии — с 21 декабря попасть в страну нельзя ни через сухопутные, ни через морские или воздушные границы, а для тех, кто все же приедет в страну, будет действовать обязательный двухнедельный карантин.
Вслед за Саудовской Аравией такие ограничения ввели власти Омана и Кувейта. Попасть в страны или выехать из них нельзя до 2 января.
Гостеприимными для туристов при этом, по данным на 28 декабря, остаются такие направления как Египет, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Кения, Эфиопия, Доминиканская Республика, Марокко, ЮАР, Тунис и Турция, сообщает туристический портал OneTwoTrip.
Во всех этих странах по прибытии пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья, проверить температуру и сдать бесплатный
На Мальдивах у туристов также просят предъявить подтверждение бронирования отеля и авиабилеты в обратную сторону.
В Греции, в свою очередь, путешественников отправят отсидеть десятидневный карантин при въезде с 18 декабря по 7 января. В Тунисе пятидневный карантин грозит только тем, кто приезжает более чем на пять дней.
Александра Баландина