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15:45 (мск), источник: Газета.Ру

Улетевших на Бали россиян заставили встречать Новый год в обсерваторах

Власти Индонезии решили закрыть авиасообщение с другими странами из-за нового штамма коронавируса с 1 января 2021 года — из-за этого многие россияне, запланировавшие отдых на Бали, вынуждены встречать Новый год на карантине. Им предстоит провести пять дней в гостинице-обсерваторе Джакарты, окруженной военными. По словам российских блогеров, оказавшихся взаперти, в отеле, куда туристов поселили за их же деньги, стоит запах канализации, а из еды — только сухой рис и сок.

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Источник: AP 2020

Российские туристы, вылетевшие из России в Индонезию перед Новым годом, застряли в столице страны Джакарте из-за внезапно введенного властями карантина — по словам россиян, некоторых анонс новых ограничений застал уже в воздухе.

Как сообщала Ассоциация туроператоров России, временный запрет на посещение Индонезии стал ответом властей на новый штамм коронавируса, который сейчас стремительно распространяется по всему миру.

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«На заседании кабинета министров 28 декабря 2020 года решено временно закрыть границы с 1 по 14 января 2021 года. На этот период въезд иностранных граждан из всех стран в Индонезию временно прекращается», — заявила министр иностранных дел Ретно Марсуди.

Туристические поездки в страну сейчас и так запрещены, однако многим удалось обойти правила и оформить себе бизнес-визу для полета на отдых.

При этом для тех, кто успеет прилететь в страну в период 28—31 декабря 2020 года, действуют отдельные правила — они обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 78 часов до вылета, сдать второй тест уже в Индонезии, а после этого отправиться на пятидневный карантин вне зависимости от результатов анализов. Размещаться на этот период иностранцы могут в отелях из особого списка, утвержденного властями страны, и только за свой счет.

В результате многие путешественники из России, которые прилетели в Джакарту, чтобы далее отправиться на Бали, столкнулись с необходимостью встречать Новый год не в шикарных отелях, арендованных заранее, а в гостинице-обсерваторе, где, по их словам, стоит устойчивый «канализационный» запах и разгуливают тараканы.
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«Мы попали в патовую и мегаабсурдную ситуацию. Мы находимся в отеле, который малопригоден для жизни. Он полностью окружен военными, стоит нам сделать шаг влево, шаг вправо, за нами бегают военные», — рассказала в Instagram блогер Надежда Серова, за жизнью которой в соцсети следят восемь миллионов человек.

Девушка также наглядно продемонстрировала подписчикам туалет, который установлен посреди номера, и питание, которое состоит из хлеба и синтетических соков. «Ситуация серьезная, очень абсурдная, представьте, как нам неприятно, когда нас просто в чужой стране держат как преступников, хотя никто из нас не болеет. У нас сгорели в итоге все билеты на самолеты, потому что улететь нам не удалось», — жаловалась Серова, которая прилетела на отдых с мужем и детьми.

В таких же условиях сейчас находится и другая супружеская пара блогеров — Алина и Николай Акиловы. «Выходить никуда нельзя. Запах канализации сводит с ума. Тараканы, мертвые мухи. Кормят засохшим рисом и двумя кусочками фруктов», — поделилась впечатлениями с подписчиками Алина Акилова, аудитория которой составляет 4 млн человек.

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Помимо Индонезии въезд для туристов, планировавших отметить Новый год в теплых странах, также закрыли в Саудовской Аравии — с 21 декабря попасть в страну нельзя ни через сухопутные, ни через морские или воздушные границы, а для тех, кто все же приедет в страну, будет действовать обязательный двухнедельный карантин.

Вслед за Саудовской Аравией такие ограничения ввели власти Омана и Кувейта. Попасть в страны или выехать из них нельзя до 2 января.

Гостеприимными для туристов при этом, по данным на 28 декабря, остаются такие направления как Египет, Куба, Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Танзания, Кения, Эфиопия, Доминиканская Республика, Марокко, ЮАР, Тунис и Турция, сообщает туристический портал OneTwoTrip.

Во всех этих странах по прибытии пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья, проверить температуру и сдать бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.

Кроме того, у путешественников должна быть медицинская страховка, покрывающая расходы на лечение COVID-19.

На Мальдивах у туристов также просят предъявить подтверждение бронирования отеля и авиабилеты в обратную сторону.

В Греции, в свою очередь, путешественников отправят отсидеть десятидневный карантин при въезде с 18 декабря по 7 января. В Тунисе пятидневный карантин грозит только тем, кто приезжает более чем на пять дней.

Александра Баландина

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