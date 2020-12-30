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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

300 светящихся дронов поднялись в ночное небо над Лондоном (видео)

Они показали главные события уходящего 2020 года.

В конце декабря в ночном небе на юго-востоке Лондона появились 300 светящихся дронов. Они синхронно поднялись в воздух, где изобразили несколько различных фигур, рисунков и надписей, описывающих главные события и символы уходящего 2020 года. Среди них были надписи «вместе» и «оставайтесь дома», а также значок перечеркнутого микрофона видеосвязи.

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Сообщается, что 10-минутное световое шоу было секретным и проводилось в предрассветное время. По данным журналистов Daily Mail, выступление дронов записывалось для новогодней программы, которую будут показывать по ТВ и онлайн.

Екатерина Гура

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