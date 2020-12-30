14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
300 светящихся дронов поднялись в ночное небо над Лондоном (видео)
Они показали главные события уходящего 2020 года.
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В конце декабря в ночном небе на
Сообщается, что 10-минутное световое шоу было секретным и проводилось в предрассветное время. По данным журналистов Daily Mail, выступление дронов записывалось для новогодней программы, которую будут показывать по ТВ и онлайн.
Екатерина Гура