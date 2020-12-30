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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Роботы из Boston Dynamics поздравили всех новогодним танцем (видео)

Такой пластике и чувству ритма позавидовали бы и люди.

Американская компания Boston Dynamics, выпускающая роботов, опубликовала в соцсетях специфическое новогоднее поздравление.

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На видео, которое длится почти три минуты, можно увидеть зажигательные танцы человекоподобных роботов Atlas, робособаки Spot и сортировщика Handle. Все они отлично двигаются в такт популярного хита 60-х Do You Love Me группы The Contours.

«Вся наша команда собралась вместе, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, станет более радостным. Счастливого Нового года от всех нас в Boston Dynamics», — написали инженеры в описании ролика.

Екатерина Гура

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