Ученые выявили еще одно негативное последствие коронавируса

В испытаниях приняли участие 46 человек, которые лечились от COVID-19 в больницах, и 39 амбулаторных пациентов. Результаты изучения их иммунных клеток и маркеров сравнили с анализами здоровых людей.
Ученые зафиксировали у зараженных коронавирусом истощение иммунных клеток, которые не могли противостоять вторичным инфекциям. Исследователи также выяснили, что у людей, которые переболели COVID-19 в легкой форме, нарушения иммунной регуляции сохранялись дольше, чем у тех, кого госпитализировали с тяжелой формой заболевания. Причем ситуация усугублялась в зависимости от возраста.
В начале декабря иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что наиболее частым последствием коронавируса является повышение артериального давления. Кроме того, в октябре Минздрав предупредил о риске бесплодия у мужчин, перенесших COVID-19. Ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины, в свою очередь, сообщили о выпадении волос у людей после коронавируса.