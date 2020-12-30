Роспотребнадзор предостерег от употребления алкоголя лечащихся от COVID-19

Она отметила, что это лучше обговорить с врачом.
«Но абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных несовместим с приемом алкоголя, это абсолютная аксиома», — заверила Попова.
Ранее в среду вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала гражданам отказаться от употребления спиртного на несколько дней при вакцинации от COVID-19.
21 декабря, врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев заявил, что употребление спиртных напитков во время вакцинации от может спровоцировать неизвестные побочные реакции. Также, по его словам, алкоголь может ослабить действие введенного препарата.
В начале декабря руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что один бокал шампанского при вакцинации от коронавируса выпить можно, но водку употреблять не стоит.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря, а по всей стране — 15 декабря. С 28 декабря в столице началась запись на прививки для людей старше 60 лет. Всех желающих вакцинируют препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он был зарегистрирован 11 августа и стал первой в России и мире вакциной от этой инфекции.