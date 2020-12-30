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22:09 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор предостерег от употребления алкоголя лечащихся от COVID-19

Роспотребнадзор не рекомендует выпивать даже бокал шампанского в новогоднюю ночь тем, кто принимает лекарства от коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» в среду, 30 декабря.

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Источник: AP 2020

Она отметила, что это лучше обговорить с врачом.

«Но абсолютно точно могу сказать, что прием препаратов лечебных несовместим с приемом алкоголя, это абсолютная аксиома», — заверила Попова.

Ранее в среду вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала гражданам отказаться от употребления спиртного на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

21 декабря, врач-нарколог и эксперт Общественной палаты Руслан Исаев заявил, что употребление спиртных напитков во время вакцинации от может спровоцировать неизвестные побочные реакции. Также, по его словам, алкоголь может ослабить действие введенного препарата.

В начале декабря руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что один бокал шампанского при вакцинации от коронавируса выпить можно, но водку употреблять не стоит.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря, а по всей стране — 15 декабря. С 28 декабря в столице началась запись на прививки для людей старше 60 лет. Всех желающих вакцинируют препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он был зарегистрирован 11 августа и стал первой в России и мире вакциной от этой инфекции.

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