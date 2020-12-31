01:42 (мск), источник: РИА Новости
Российские космонавты на МКС поздравили землян с наступающим Новым годом
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей
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«Сегодня мы хотим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира: берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны друг к другу и будьте вместе, это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!» — сказал Рыжиков в записанном на борту МКС видеообращении.
По его словам, 2020 год стал «серьезным испытанием для всей планеты», но люди доказали, что любая пандемия бессильна, если человечество объединяется в борьбе за жизнь.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей