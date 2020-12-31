Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 декабряПервый полет Ту-144, отставка Бориса Ельцина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
6Победители фотоконкурса Earth Photo
61Названы победители конкурса Nature Photographer Awards
02:30 (мск), источник: ТАСС Наука

Ученые из США раскрыли механизм действия коронавируса на сосуды мозга

ТАСС, 31 декабря. Нейрофизиологи из США выяснили, что коронавирусная инфекция часто не проникает в ткани мозга, но способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него, что ведет к кровотечениям и инсультам. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Национальных институтов здоровья США (NIH).

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Мы обнаружили, что мелкие сосуды в мозге пациентов, заразившихся SARS-CoV-2, часто повреждаются при развитии COVID-19. Наши наблюдения указывают на то, что это происходит из-за воспалительных реакций, связанных с проникновением вируса в организм пациентов», — заявил Авиндра Нат (Avindra Nath), ведущий специалист Национального института неврологических расстройств и инсульта в Бетесде (США), чьи слова приводит пресс-служба NIH.

Новость
Оценена эффективность китайской вакцины от коронавируса

Практически с первых дней после вспышки коронавируса в китайском Ухане ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Подобная особенность вируса, как предполагают сейчас ученые, может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но также теряют чувство обоняния, испытывают проблемы с пищеварением, сбои в работе кровеносной системы. Ученые также обнаружили, что вирус может проникать в мозг человека и вызывать серьезные нарушения в его работе.

Нат и его коллеги раскрыли возможные причины появления некоторых подобных нарушений в работе мозга, детально изучив то, как изменилось состояние кровеносной системы мозга у нескольких десятков больных, не справившихся с коронавирусной инфекцией в промежутке между мартом и июлем этого года.

Все эти пациенты, как отмечают ученые, умерли очень быстро и внезапно или по причинам, не связанным с проникновением SARS-CoV-2 в их легкие. Первичный анализ показал, что их гибель была связана с повреждениями мозга, однако причины их появления оставались неизвестны.

Долгосрочные последствия COVID-19

Изначально Нат и его коллеги предполагали, что больные погибли в результате проникновения коронавируса в нервную систему больных.

Проверяя эту гипотезу, биологи детально изучили структуру и свойства их центров обоняния и ствола мозга, куда предположительно чаще всего попадает SARS-CoV-2, используя магнитно-резонансный томограф и напрямую анализируя содержимое тканей тела пациентов.

Эти снимки указали на присутствие большого числа очагов воспаления и мелких кровотечений и в той, и в другой области мозга. Их существование указало на то, что стенки мелких капилляров и других сосудов стали проницаемыми для крови и содержащихся в ней белков.

Заинтересовавшись этой находкой, ученые детально изучили срезы этих отделов нервной системе в надежде найти частицы вируса в них и раскрыть причину гибели клеток сосудов и мозга.

Читайте также
Подтверждено потенциально смертельное влияние коронавируса на мозг

«Мы были абсолютно удивлены тем, что увидели. Изначально мы ожидали увидеть следы повреждений, вызванных инфекцией и хроническим недостатком кислорода. Вместо этого мы нашли множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно возникают в результате инсультов или воспаления мозга», — пояснил Нат.

По его словам, частицы вируса не были обнаружены ни в самом мозге больных, ни в его сосудах. Это говорит о том, что капилляры мозга были разрушены не в результате заражения их клеток, а из-за чрезмерно высокого уровня активности иммунитета, начавшего атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов.

Это привело к появлению «дыр» в них, только часть которых заполнялась тромбами и микроглией, защитной тканью мозга.

Как надеются ученые, наблюдения за здоровьем пациентов, чья память или интеллектуальные способности ухудшились после коронавирусной инфекции, помогут им понять, насколько постоянными являются эти повреждения сосудов мозга и подобрать терапию, позволяющую предотвратить их появление или ликвидировать их.

Ученые: коронавирус провоцирует изменения в мозге
Во время загрузки произошла ошибка.
2 декабря© Ньюстюб
 Найдены новые "мишени" для лекарств против коронавируса
Почему нужно измерять давление на обеих руках
Кабмин сможет вводить предельные цены на продукты
Члены сборной России попали в ДТП по дороге на «Тур де Ски»
Санду заявила, что готова прибыть в Россию для встречи с Путиным
В США показали книгу, которая убивает буквально
Итоги года от А до Я (видео)
Роспотребнадзор призвал лечащихся от COVID-19 не пить шампанское
Hi-Tech
У наушников Apple нашли странный дефект Под амбушюрами появляется конденсат
Авто
Honda объяснила причину ухода с российского рынка В японской компании решили сосредоточиться на электрификации и цифровизации — и для конкурентной борьбы потребовалось сократить затраты
Кино
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках На площадке также побывала дочь ведущей шоу «Давай поженимся!»
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Сразу всем 416
вас тоже бесят такие мамаши на площадках? 128
Ну С наступающим! 112
Что делать с кошечкой? 102
Новости партнеров
Кто спас двух девочек, на которых напали восемь мужчин
Девушка помыла голову "Кока-колой". Результат превзошел все ожидания
Как поступил с волками алабай, который встал на защиту хозяина
Мэр Москвы объявил 31 декабря выходным днем
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь