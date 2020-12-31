Ученые из США раскрыли механизм действия коронавируса на сосуды мозга

«Мы обнаружили, что мелкие сосуды в мозге пациентов, заразившихся SARS-CoV-2, часто повреждаются при развитии COVID-19. Наши наблюдения указывают на то, что это происходит из-за воспалительных реакций, связанных с проникновением вируса в организм пациентов», — заявил Авиндра Нат (Avindra Nath), ведущий специалист Национального института неврологических расстройств и инсульта в Бетесде (США), чьи слова приводит пресс-служба NIH.
Практически с первых дней после вспышки коронавируса в китайском Ухане ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает не только клетки легких, но и может проникать в определенные тельца, обитающие в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.
Подобная особенность вируса, как предполагают сейчас ученые, может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 страдают не только от нарушений в работе органов дыхания, но также теряют чувство обоняния, испытывают проблемы с пищеварением, сбои в работе кровеносной системы. Ученые также обнаружили, что вирус может проникать в мозг человека и вызывать серьезные нарушения в его работе.
Нат и его коллеги раскрыли возможные причины появления некоторых подобных нарушений в работе мозга, детально изучив то, как изменилось состояние кровеносной системы мозга у нескольких десятков больных, не справившихся с коронавирусной инфекцией в промежутке между мартом и июлем этого года.
Все эти пациенты, как отмечают ученые, умерли очень быстро и внезапно или по причинам, не связанным с проникновением SARS-CoV-2 в их легкие. Первичный анализ показал, что их гибель была связана с повреждениями мозга, однако причины их появления оставались неизвестны.
Долгосрочные последствия COVID-19
Изначально Нат и его коллеги предполагали, что больные погибли в результате проникновения коронавируса в нервную систему больных.
Проверяя эту гипотезу, биологи детально изучили структуру и свойства их центров обоняния и ствола мозга, куда предположительно чаще всего попадает SARS-CoV-2, используя магнитно-резонансный томограф и напрямую анализируя содержимое тканей тела пациентов.
Эти снимки указали на присутствие большого числа очагов воспаления и мелких кровотечений и в той, и в другой области мозга. Их существование указало на то, что стенки мелких капилляров и других сосудов стали проницаемыми для крови и содержащихся в ней белков.
Заинтересовавшись этой находкой, ученые детально изучили срезы этих отделов нервной системе в надежде найти частицы вируса в них и раскрыть причину гибели клеток сосудов и мозга.
«Мы были абсолютно удивлены тем, что увидели. Изначально мы ожидали увидеть следы повреждений, вызванных инфекцией и хроническим недостатком кислорода. Вместо этого мы нашли множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно возникают в результате инсультов или воспаления мозга», — пояснил Нат.
По его словам, частицы вируса не были обнаружены ни в самом мозге больных, ни в его сосудах. Это говорит о том, что капилляры мозга были разрушены не в результате заражения их клеток, а из-за чрезмерно высокого уровня активности иммунитета, начавшего атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов.
Это привело к появлению «дыр» в них, только часть которых заполнялась тромбами и микроглией, защитной тканью мозга.
Как надеются ученые, наблюдения за здоровьем пациентов, чья память или интеллектуальные способности ухудшились после коронавирусной инфекции, помогут им понять, насколько постоянными являются эти повреждения сосудов мозга и подобрать терапию, позволяющую предотвратить их появление или ликвидировать их.