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03:41 (мск), источник: ТАСС

Алжир намерен использовать «Спутник V» во время массовой вакцинации

РАБАТ, 31 декабря. /ТАСС/. Алжир использует российскую вакцину «Спутник V» во время массовой вакцинации населения от коронавируса, которая должна начаться в январе 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение, как сообщает информационный портал TSA (Tout sur l’Algerie), приняло в среду правительство североафриканской страны по итогам заседания, прошедшего под председательством премьер-министра Абдельазиза Джеррада.

«Министр здравоохранения Алжира объявил о подписании соглашения с российской лабораторией о приобретении вакцины против коронавируса, чтобы начать вакцинацию с января», — сообщил официальный представитель кабинета Аммар Бельхимер.

По его словам, алжирский Институт Пастера «провел серию консультаций с российским производителем вакцины “Спутник V” и в то же время продолжает консультации с другими зарубежными сторонами».

20 декабря президент Алжира Абдельмаджид Теббун дал поручение Джерраду выбрать вакцину для того, чтобы уже в январе 2021 года начать массовую вакцинацию населения.

14 декабря министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы страны Абдеррахман Бенбузид заявил, что вакцина против COVID-19 обязательно будет бесплатной для всех категорий населения. Он также отметил, что Алжир будет придерживаться осторожного подхода к выбору вакцины против коронавируса.

Вакцину от коронавируса «Спутник V» РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.

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