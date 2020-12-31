Алжир намерен использовать «Спутник V» во время массовой вакцинации

Такое решение, как сообщает информационный портал TSA (Tout sur l’Algerie), приняло в среду правительство североафриканской страны по итогам заседания, прошедшего под председательством премьер-министра Абдельазиза Джеррада.
«Министр здравоохранения Алжира объявил о подписании соглашения с российской лабораторией о приобретении вакцины против коронавируса, чтобы начать вакцинацию с января», — сообщил официальный представитель кабинета Аммар Бельхимер.
По его словам, алжирский Институт Пастера «провел серию консультаций с российским производителем вакцины “Спутник V” и в то же время продолжает консультации с другими зарубежными сторонами».
20 декабря президент Алжира Абдельмаджид Теббун дал поручение Джерраду выбрать вакцину для того, чтобы уже в январе 2021 года начать массовую вакцинацию населения.
14 декабря министр здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы страны Абдеррахман Бенбузид заявил, что вакцина против COVID-19 обязательно будет бесплатной для всех категорий населения. Он также отметил, что Алжир будет придерживаться осторожного подхода к выбору вакцины против коронавируса.
Вакцину от коронавируса «Спутник V» РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября.