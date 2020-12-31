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06:14 (мск), источник: РИА Новости

В Китае одобрили для выхода на рынок вакцину Sinopharm

ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок инактивированной вакцины против коронавируса компании Sinopharm, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Источник: AP 2020

Ранее входящий в Sinopharm Beijing Institute of Biological Products заявил, что инактивированная вакцина компании Sinopharm после вакцинации продемонстрировала хороший уровень безопасности, после двух инъекций у вакцинированных выработались антитела с высоким титром, защитная эффективность вакцины от COVID-19 составила 79,34%.

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Также сообщалось, что Beijing Institute of Biological Products уже подал заявку в Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для одобрения выхода вакцины на рынок.

«Разработанная компанией China National Biotech Group корпорации Sinopharm инактивированная вакцина от COVID-19 уже получила одобрение для выхода на рынок с дополнительными условиями», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные клинических испытаний свидетельствуют о том, что эффективность вакцины составляет 79,34%, она соответствует требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами и Всемирной организации здравоохранения. В сообщении также указывается, что в дальнейшем все ещё требуются наблюдения за продолжительностью и эффективностью вакцины.

Китай первым стал разрабатывать вакцину от COVID и также в числе первых приступил к клиническим испытаниям, однако на момент начала третьей фазы испытаний китайские специалисты столкнулись с тем, что в самой стране уже фактически не было вируса и, соответственно, подходящей среды для проведения всех необходимых тестов.

В результате третий этап клинических тестов нужно было проводить преимущественно в других странах.
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Ранее председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь сообщал, что около одного миллиона человек уже привились инактивированной вакциной от COVID-19, разработанной компанией. Он также сообщил, что две инактивированные вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные компанией, уже проходят третью фазу клинических испытаний в 10 странах, включая ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иорданию, Перу, Аргентину.

В испытаниях за границей приняли участие более 60 тысяч человек, при этом из них 40 тысяч получили уже два укола, через 14 дней после второй инъекции у них взяли образцы крови на анализ — и результаты оказались «чрезвычайно хорошими».

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