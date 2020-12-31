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11:09 (мск), источник: Известия

За сутки в России выявили 27 747 случаев заболевания COVID-19

За минувшие 24 часа в России выявлено 27 747 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 31 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (6566), Санкт-Петербурге (3758), Московской области (1487).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 593 человека. За сутки в России полностью выздоровели 28 922 человека.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 3 159 297 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровели 2 554 340 человек.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.

В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова порекомендовала отказаться от употребления спиртных напитков на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

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