За сутки в России выявили 27 747 случаев заболевания COVID-19

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (6566), Санкт-Петербурге (3758), Московской области (1487).
За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 593 человека. За сутки в России полностью выздоровели 28 922 человека.
Всего с начала распространения коронавируса в России выявлено 3 159 297 случаев заболевания COVID-19. Зафиксировано 57 019 летальных исходов, выздоровели 2 554 340 человек.
Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.
В России 15 декабря стартовала масштабная вакцинация от коронавируса. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.
Итоговая эффективность вакцины превысила 91%. При этом в отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.
30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова порекомендовала отказаться от употребления спиртных напитков на несколько дней при вакцинации от коронавируса.