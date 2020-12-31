13:19 (мск), источник: Аргументы и факты
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь
В числе таких факторов были названы громкие звуки от петард, пьяные люди и телевизионные «Голубые огоньки».
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И только трое из 10 россиян в ходе опроса заявили, что их ничего не раздражает в ночь на Новый год.
Согласно исследованию сервиса SuperJob, на шум петард пожаловались 16% опрошенных. В основном это родители маленьких детей и владельцы домашних животных.
Еще 10% граждан не нравится большое количество алкоголя и нетрезвых людей. «Голубые огоньки», которые «не меняются уже лет 30», раздражают 8% респондентов.
В числе других раздражающих факторов были названы большое количество нездоровой пищи на праздничном столе, недосып, мусор на улицах и перебои с мобильной связью.
При этом женщины выразили недовольство «домашним рабством» у плиты и «горой посуды» после застолья, а мужчины — необходимостью потратить сразу много денег.
Ранее россияне назвали главной победой в уходящем году изобретение вакцины от коронавируса. В топ-3 громких побед 2020 года также вошли мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.