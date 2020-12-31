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13:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

В числе таких факторов были названы громкие звуки от петард, пьяные люди и телевизионные «Голубые огоньки».

Источник: РИА "Новости"

И только трое из 10 россиян в ходе опроса заявили, что их ничего не раздражает в ночь на Новый год.

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Согласно исследованию сервиса SuperJob, на шум петард пожаловались 16% опрошенных. В основном это родители маленьких детей и владельцы домашних животных.

Еще 10% граждан не нравится большое количество алкоголя и нетрезвых людей. «Голубые огоньки», которые «не меняются уже лет 30», раздражают 8% респондентов.

В числе других раздражающих факторов были названы большое количество нездоровой пищи на праздничном столе, недосып, мусор на улицах и перебои с мобильной связью.

При этом женщины выразили недовольство «домашним рабством» у плиты и «горой посуды» после застолья, а мужчины — необходимостью потратить сразу много денег.

Ранее россияне назвали главной победой в уходящем году изобретение вакцины от коронавируса. В топ-3 громких побед 2020 года также вошли мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

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