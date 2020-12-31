22:18 (мск), источник: Известия
Папа Франциск пропустит праздничные богослужения из-за болезни ноги
Папа римский Франциск не будет возглавлять запланированные богослужения в Соборе Святого Петра в Ватикане 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Отмечается, что папа римский страдает болью в правой ноге при ходьбе. Он регулярно проходит физиотерапию. Однако столь важное мероприятие он пропускает впервые за многие годы.
Тем не менее папа Франциск обратится к верующим с традиционной молитвой «Ангел Господень» из библиотеки Апостольского дворца в пятницу, 1 января.
На вечернем богослужении, которое запланировано на вечер 31 декабря, Франциска заменит декан Кардинальской коллегии Джованни Баттиста Ре, а утреннюю мессу 1 января проведет государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
В конце февраля 2020 года папа римский отменил все официальные аудиенции