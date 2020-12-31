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22:18 (мск), источник: Известия

Папа Франциск пропустит праздничные богослужения из-за болезни ноги

Папа римский Франциск не будет возглавлять запланированные богослужения в Соборе Святого Петра в Ватикане 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года из-за обострения «болезненной ишиалгии». Об этом сообщило в четверг, 31 декабря, агентство Reuters.

Источник: Reuters

Отмечается, что папа римский страдает болью в правой ноге при ходьбе. Он регулярно проходит физиотерапию. Однако столь важное мероприятие он пропускает впервые за многие годы.

Тем не менее папа Франциск обратится к верующим с традиционной молитвой «Ангел Господень» из библиотеки Апостольского дворца в пятницу, 1 января.

На вечернем богослужении, которое запланировано на вечер 31 декабря, Франциска заменит декан Кардинальской коллегии Джованни Баттиста Ре, а утреннюю мессу 1 января проведет государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

В конце февраля 2020 года папа римский отменил все официальные аудиенции из-за болезни. Однако он отслужил утреннюю мессу и посетил рабочие встречи.

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