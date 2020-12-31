Австралия изменит национальный гимн из уважения к аборигенам

17:27 (мск), источник: Lenta.Ru
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Вторую строчку гимна, в которой поется «мы молоды и свободны» теперь будут исполнять со словами «мы едины и свободны». Это делается, чтобы подчеркнуть: хотя австралийское государство относительно молодо, аборигенная цивилизация существовала на этих землях тысячелетиями до прихода англичан.
Идею подала в этом году глава штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян. С тем, что существующий текст исключает коренное население, согласились представители всех политических сил. Изменения в гимне поддержали обе палаты австралийского парламента.
Торжественная песня «Развивайся, прекрасная Австралия» написана в 1878 году. Гимном страны она является с 1984-го — до этого в качестве гимна в Австралии исполняли «Боже, храни королеву».