Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского

«Для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А. М. Василевского присвоить наименование “Маршала Василевского”… безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — говорится в документе.
Данное решение приняли после предложения Сахалинской областной думы.
30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет.
В июне сахалинские депутаты предложили построить мост на Сахалин. По их словам, из-за проблем с доставкой грузов на остров на Сахалине жизнь значительно дороже, чем в соседних регионах Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область полностью расположена на островах.
В ноябре 2019 года глава РЖД Олег Белозеров рассказал журналистам о высокой степени готовности проекта моста на Сахалин.
В июле 2018 года министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что основная часть строительства транспортного перехода, который соединит Сахалин с материковой частью России, будет профинансирована за счет компании РЖД.