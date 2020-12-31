Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 декабряПервый полет Ту-144, отставка Бориса Ельцина и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
21:57 (мск), источник: Известия

Остров на Сахалине назвали именем маршала Василевского

Правительство РФ присвоило безымянному острову Большой Курильской гряды в Сахалинской области имя маршала Александра Василевского. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном в четверг, 31 декабря, на сайте правительства.

Источник: РИА "Новости"

«Для увековечения памяти героя Великой Отечественной войны маршала Советского Союза А. М. Василевского присвоить наименование “Маршала Василевского”… безымянному острову, входящему в состав островов Таира (Большая Курильская гряда) Сахалинской области», — говорится в документе.

Данное решение приняли после предложения Сахалинской областной думы.

30 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения по строительству моста на Сахалин ведутся, но конкретных планов нет.

В июне сахалинские депутаты предложили построить мост на Сахалин. По их словам, из-за проблем с доставкой грузов на остров на Сахалине жизнь значительно дороже, чем в соседних регионах Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область полностью расположена на островах.

В ноябре 2019 года глава РЖД Олег Белозеров рассказал журналистам о высокой степени готовности проекта моста на Сахалин.

В июле 2018 года министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что основная часть строительства транспортного перехода, который соединит Сахалин с материковой частью России, будет профинансирована за счет компании РЖД.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Праздничный стоп: как в Европе встретят Новый год
Дело — сторона: кто помогает семьям избежать развода
Путин в обращении поблагодарил врачей и пожелал всем здоровья
Кадыров ответил на слова близких убитых в Грозном боевиков
Рогозин назвал вероятную причину появления трещин в МКС
Россияне рассказали, что их раздражает в новогоднюю ночь
ФБР проводит расследование в связи с порчей 500 доз вакцины
Меркель в последний раз поздравила ФРГ в ранге канцлера
Минтруд рассчитал размер прожиточного минимума в 2020 году
Gnezdo.ru
Самые красивые женщины по версии мужчин
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Бесподобно: шедевр, который запал зрителям в душу
Почему опасно покупать годовалое авто на вторичке?
Hi-Tech
Технологии будущего: почему гаджеты 2020 года опережают время Зачем в гаджетах присутствуют технологии, которыми нельзя воспользоваться
Авто
Экстремальный тест-драйв Renault: грунтовки и мороз под минус 60 Мы проехали от Якутска до Магадана на кроссоверах Renault Arkana и Renault Kaptur. И без неожиданностей не обошлось!
Новости партнеров
Как поступил с волками алабай, который встал на защиту хозяина
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Грабители забрались в дом старушки, но увидев ее кота, тут же сбежали
Как обнять панду
Дети
Как встретить 2021 год с детьми: лучшие идеи Для детей Новый год должен быть самым счастливым праздником
Леди
Дженнифер Лопез сменила имидж а и взволновала фанатов На фотографии певица запечатлена с фиолетово-розовыми волосами
Новости партнеров
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Девушка помыла голову "Кока-колой". Результат превзошел все ожидания
Кто спас двух девочек, на которых напали восемь мужчин
Как поступил с волками алабай, который встал на защиту хозяина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь