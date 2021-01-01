В России вновь начинают действовать медицинские вытрезвители

В силу также вступает сопутствующий закон, наделяющий полицейских полномочиями доставлять граждан, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения, не только в больницы, но и в вытрезвители. Поправки вносятся в закон «О полиции», который ранее предусматривал право сотрудников правопорядка отвозить утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться нетрезвых граждан исключительно в медицинские организации.
Как отмечалось в пояснительной записке к соответствующему законопроекту, ежегодно алкогольное опьянение становится причиной гибели более 50 тыс. граждан (в основном в трудоспособном возрасте), в том числе от переохлаждения на улицах умирает 8−10 тыс. человек. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2011 года по 2018 год возросло на 34,9% (в 2017 году их было 352 062, в 2018 году — 326 269).
Председатель профильного думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отмечал, что стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1,5 тыс. рублей за ночь. При этом точная цена будет устанавливаться каждым субъектом РФ.
По данным правоохранительных органов, упразднение в свое время медицинских вытрезвителей крайне негативно сказалось на общей криминогенной обстановке в стране. В ряде субъектов РФ уже существуют специализированные муниципальные и региональные учреждения по оказанию помощи гражданам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться.