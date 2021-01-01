Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 январяВведение юлианского календаря в России, премьера фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" на телевидении и другие события, произошедшие в разные годы 1 января
Фоторепортажи
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
05:49 (мск), источник: Известия

Россияне смогут опробовать три типа удаленки

Россиянам разрешили официально уходить на удаленную работу, согласно закону, который вступает в силу в начале года. Документом предусмотрено три типа удаленной работы.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
00:57 (мск)ВОЗ одобрила применение первой вакцины от коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

В частности, при дистанционной работе сотрудник будет выполнять обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя.

Временно удаленная работа подразумевает, что сотрудник будет трудиться в таком режиме какой-то определенный период.

Также закон предусматривает комбинированный вид работы, по которому сотрудники смогут сочетать удаленку с работой в офисе.

Отдельно отмечается, что переход на дистанционную работу должен достигаться по соглашению между работодателем и сотрудником. Но в случае чрезвычайной ситуации компания может перевести работника на удаленку без его согласия.

В документе также уточняется, что зарплата сотрудника на удаленке, если обязанности остаются прежними, не должна уменьшаться. Сведения о занятости могут по желанию сотрудника включаться в электронную трудовую книжку. Работодатель может уволить сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней.

26 декабря проведенное исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob показало, что 41% россиян не хотят возвращаться с удаленки в офисы. Отмечается, что число желающих остаться работать удаленно насовсем увеличилось вдвое по сравнению с данными на весну 2020 года. В апреле работать из дома и после пандемии пожелали всего 19% опрошенных. Среди тех, кому комфортнее работается дистанционно, больше женщин — 46%. Полюбивших удаленку мужчин на 10% меньше.

 Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021-м
Богатырская битва: две русские сказки стартуют одновременно
Путин в обращении поблагодарил врачей и пожелал всем здоровья
В России возвращается обязанность поверять бытовые счетчики
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Грозном
В Турции ввели комендантский час
Вакцина Pfizer первой в мире получила разрешение ВОЗ
Рогозин назвал вероятную причину появления трещин в МКС
Хакеры получили доступ к исходному коду ряда программ Microsoft
Gnezdo.ru
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Как выглядит брат эпатажного Никиты Джигурды
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Мосгорсуд вынес первый приговор за статус вора в законе
В РФ супругов приговорили к 12 и 13 годам из-за фото со свадьбы
Авто
Экстремальный тест-драйв Renault: грунтовки и мороз под минус 60 Мы проехали от Якутска до Магадана на кроссоверах Renault Arkana и Renault Kaptur. И без неожиданностей не обошлось!
Новости партнеров
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 причин приехать на отдых в Доминикану
Женщина, которую всю жизнь любил Олег Ефремов
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь