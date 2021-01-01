05:49 (мск), источник: Известия
Россияне смогут опробовать три типа удаленки
Россиянам разрешили официально уходить на удаленную работу, согласно закону, который вступает в силу в начале года. Документом предусмотрено три типа удаленной работы.
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В частности, при дистанционной работе сотрудник будет выполнять обязанности удаленно на постоянной основе вне территории работодателя.
Временно удаленная работа подразумевает, что сотрудник будет трудиться в таком режиме
Также закон предусматривает комбинированный вид работы, по которому сотрудники смогут сочетать удаленку с работой в офисе.
Отдельно отмечается, что переход на дистанционную работу должен достигаться по соглашению между работодателем и сотрудником. Но в случае чрезвычайной ситуации компания может перевести работника на удаленку без его согласия.
В документе также уточняется, что зарплата сотрудника на удаленке, если обязанности остаются прежними, не должна уменьшаться. Сведения о занятости могут по желанию сотрудника включаться в электронную трудовую книжку. Работодатель может уволить сотрудника, если тот не выходит на связь в течение двух рабочих дней.
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