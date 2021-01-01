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10:34 (мск), источник: ТАСС

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 71. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в публикации.

Всего за время пандемии в столице умерли 11 280 человек с коронавирусом.

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