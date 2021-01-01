10:34 (мск), источник: ТАСС
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Число летальных исходов
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«В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — говорится в публикации.
Всего за время пандемии в столице умерли 11 280 человек с коронавирусом.