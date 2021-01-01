12:23 (мск), источник: Известия
В России за сутки выявили 27 039 случаев COVID-19
В России суточный прирост новых случаев заболевания COVID-19, по данным оперштаба на пятницу, 1 января, составил 27 039.
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Ранее в этот же день стало известно, что в стране провели более 91,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.
Накануне резидент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано от коронавируса хотя бы 50% населения.
30 декабря 2020 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.
Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.