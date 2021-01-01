Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 январяВведение юлианского календаря в России, премьера фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" на телевидении и другие события, произошедшие в разные годы 1 января
Фоторепортажи
12Католики встретили Рождество
45Кого мы потеряли в 2020 году
12:23 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 27 039 случаев COVID-19

В России суточный прирост новых случаев заболевания COVID-19, по данным оперштаба на пятницу, 1 января, составил 27 039.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:34 (мск)В Москве за сутки выявлено 5907 случаев коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Ранее в этот же день стало известно, что в стране провели более 91,1 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Накануне резидент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова заявила, что Россия вернется к более или менее прежнему образу жизни, если к осени 2021 года будет провакцинировано от коронавируса хотя бы 50% населения.

30 декабря 2020 года глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что число болеющих COVID-19 за неделю снизилось на 4%.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря. Прививку предлагается сделать российским препаратом «Спутник V», который был разработан в Центре имени Гамалеи и стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа.

 Вперед в будущее: какие изменения в законодательстве ждут россиян в 2021-м
Богатырская битва: две русские сказки стартуют одновременно
Россиян обязали платить налог со вкладов свыше 1 млн рублей
В России возвращается обязанность поверять бытовые счетчики
Зеленский попросил Крым перевести часы и быть с Украиной
Трое взрослых и трое детей погибли при пожаре в Чувашии
Россияне увидят яркий метеорный поток
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Грозном
Горячие темы на Авто
CCCР день создания! 303
Аккумулятор 168
Новый год к нам мчится, скоро всё случится! 169
Мужчины, это правда? Есть такое? 177
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Скандинавский дизайн квартиры: находки по суперценам
С чем идти в гости: подарки для дома, которые всегда нужны
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Популярные темы на «Детях»
Я чего-то не понимаю в этой жизни? 681
Уменьшение суммы алиментов 607
Мамы многодетные, ответьте на вопрос: зачем 528
Глупый вопрос. 520
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь