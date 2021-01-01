13:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Том Хэнкс остался без волос ради новой роли
И не в восторге от этого.
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64-летний актер Том Хэнкс побрил голову налысо ради роли в новом фильме об Элвисе Пресли.
Актер показал свою новую прическу в «Шоу Грэма Нортона». «Только взгляните на этот ужас… Вы видите это?» — пошутил актер.
Хэнкс в настоящее время находится в Австралии, где снимается в роли менеджера Пресли Тома Паркера.
«Мои волосы отрастают очень медленно. Это экономит время в душе, поэтому я не знаю, может, нам всем стоит побриться, а?» — добавил актер.
Анна Лысенко