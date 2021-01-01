Психолог рассказал, с чем связаны депрессивные мысли во время праздников

«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», — сказал психолог.
Говоря о действиях, которые помогут предотвратить депрессивные мысли, эксперт рекомендовал россиянам на каникулах доделать оставшиеся со старого года дела, пообщаться с семьей и обратить внимание на свое здоровье.
«Работа любого характера очень эффективно помогает избавиться от депрессивных мыслей. Можно привести себя в порядок, сходить на прогулку, разобрать бумаги. Уходящий год, конечно, был тяжелым для россиян. Но людям нужно помнить, что когда-нибудь эти испытания закончатся. Именно с таким настроем нужно вступать в новый 2021 год», — заключил Тхостов.