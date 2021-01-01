17:07 (мск), источник: BFM.ru
ФОМ: половина россиян надеется на улучшение своей жизни в 2021 году
Как отмечают социологи, уровень позитивных ожиданий респондентов является самым высоким начиная с 1994 года.
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Каждый второй россиянин (50%) ожидает, что новый 2021 год будет для них лучше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
По данным социологов ФОМ, россияне ожидают в этом году роста доходов, повышения зарплаты либо пенсии (15% респондентов), 8% участников опроса ожидают завершения пандемии коронавируса, такое же количество опрошенных рассчитывает найти себе новую работу с более приемлемыми условиями.
Как отмечает ФОМ, уровень позитивных ожиданий респондентов является самым высоким начиная с 1994 года, когда оптимизм в отношении предстоящего года испытывали 22% россиян. В целом же до нынешнего опроса самый высокий показатель позитивных ожиданий сограждан для своей жизни был отмечен в 2000 и 2017 годах — по 46% респондентов соответственно.
Также 12% россиян, или каждый восьмой, ждут в наступившем году ухудшений для своей жизни, что в три раза меньше, чем в 1994 году (37%), отмечают социологи.
Согласно опросу, среди негативных ожиданий — опасения снижения доходов, потери работы либо неудачи с поиском более высокооплачиваемого рабочего места.
Исследование показывает, что 28% сограждан не ждут в 2021 году ни позитивных, ни негативных изменений в своей жизни.
Всероссийский опрос был проведен