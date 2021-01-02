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03:25 (мск), источник: Российская газета

Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях

Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд России с этого года начинает рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии.

Источник: РИА "Новости"

«Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, — уточнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. — Рубеж 45 лет выбран временной отсечкой не случайно — к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости».

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Кроме того, к этому возрасту взрослые люди начинают вплотную задумываться о том, что смогут себе позволить на склоне лет. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное «письмо счастья», предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ добровольного пенсионного страхования.

В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какие отчисления получены, каким примерно будет размер пенсии по старости, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

«Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов, — отметил заместитель министра труда и социальной защиты — статс-секретарь Андрей Пудов. — Такие уведомления помогут людям понять свои перспективы».

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 Россияне старше 45 лет будут получать уведомления о будущих пенсиях
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