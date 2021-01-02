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12:02 (мск), источник: ТАСС

Украинская компания подала документы на регистрацию российской вакцины «Спутник V»

КИЕВ, 2 января. /ТАСС/. Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации граждан. Об этом сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого приводятся в субботу на ее сайте.

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Источник: РИА "Новости"

«30 декабря 2020 года харьковская компания “Биолек”, являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата — вакцины от коронавируса “Спутник V” для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — сообщил Медведчук, уточнив, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

Передача клеточной линии для производства вакцины «Спутник V» из России на Украину может быть осуществлена за две недели, а наладить ее производство получится в срок от трех до шести месяцев, сообщил Медведчук.

«Спутник V» является единственной вакциной, разработчик которой — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию [харьковской фармацевтической компании «Биолек"] клеточной линии для производства вакцины. Такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины — в срок от трех до шести месяцев», — отметил Медведчук.

По его мнению, возможный отказ органов власти Украины в регистрации «Спутник V» будет свидетельствовать «о преступных намерениях» Киева лишить своих граждан необходимой защиты от коронавируса.

«Отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 “Спутник V” на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — этой чумы XXI века», — считает политик.

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