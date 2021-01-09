00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 9 января
Введение первого в мире подоходного налога, террористический акт в Кизляре и другие события этого дня.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
9 января 1792 года подписанием Ясского мирного договора официально завершилась
Договор, подписанный в городе Яссы (теперь территория Румынии), закрепил за Россией всё Северное Причерноморье, включая Крым. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром, по которому была установлена новая граница.
На Кавказе была восстановлена граница по реке Кубань, и Османская империя отказывалась от претензий на Грузию.
Налог на доходы физических лиц впервые ввели в Великобритании в 1799 году. Автором идеи был
Налог отменили в 1816 году, но в 1842-м восстановили на постоянной основе.
9 января 1996 года во время Первой чеченской войны сепаратисты атаковали город Кизляр в Республике Дагестан, намереваясь ликвидировать российскую вертолетную базу. В результате столкновения с федеральными силами чеченцы закрепились в местной больнице и взяли заложников (по разным оценкам, от 1,2 до 3,4 тысяч человек). Один из командиров сепаратистов Салман Радуев потребовал от руководства России вывести войска с территории Чечни и Северного Кавказа.
12 января сепаратисты освободили женщин и детей, но отказались отпустить мужчин. Их планировали использовать как живой щит для отступления в Чечню. Во время отхода чеченцы закрепились в дагестанском селе Первомайское, захватив новых заложников, что в итоге привело к кровавому штурму — одному из самых страшных эпизодов в ходе войны.
9 января 2007 года корпорация Apple представила смартфон iPhone первого поколения. Его продажи начались в июне.
Разработки телефона велись с 2005 года в условиях полной секретности. Apple отказалась от привычных конструкций мобильных телефонов, оставив всего несколько кнопок и использовав сенсорный экран. Журнал Time назвал первый iPhone изобретением года.
Следующий iPhone, уже поддерживающий 3G, был анонсирован в июне 2008 года.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.