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00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 9 января

Введение первого в мире подоходного налога, террористический акт в Кизляре и другие события этого дня.

Ясский мирный договор

9 января 1792 года подписанием Ясского мирного договора официально завершилась Русско-турецкая война 1787—1791 годов.

Договор, подписанный в городе Яссы (теперь территория Румынии), закрепил за Россией всё Северное Причерноморье, включая Крым. К России отошли земли между Южным Бугом и Днестром, по которому была установлена новая граница.

На Кавказе была восстановлена граница по реке Кубань, и Османская империя отказывалась от претензий на Грузию.

Впервые введен подоходный налог

Налог на доходы физических лиц впервые ввели в Великобритании в 1799 году. Автором идеи был премьер-министр Великобритании Уильям Питт Младший. Он предложил взимать в пользу государства по 2 шиллинга за каждый фунт прибыли. Страна крайне нуждалась в дополнительных средствах во время Наполеоновских войн.

Налог отменили в 1816 году, но в 1842-м восстановили на постоянной основе.

Источник: РИА "Новости"

Террористический акт в Кизляре

9 января 1996 года во время Первой чеченской войны сепаратисты атаковали город Кизляр в Республике Дагестан, намереваясь ликвидировать российскую вертолетную базу. В результате столкновения с федеральными силами чеченцы закрепились в местной больнице и взяли заложников (по разным оценкам, от 1,2 до 3,4 тысяч человек). Один из командиров сепаратистов Салман Радуев потребовал от руководства России вывести войска с территории Чечни и Северного Кавказа.

12 января сепаратисты освободили женщин и детей, но отказались отпустить мужчин. Их планировали использовать как живой щит для отступления в Чечню. Во время отхода чеченцы закрепились в дагестанском селе Первомайское, захватив новых заложников, что в итоге привело к кровавому штурму — одному из самых страшных эпизодов в ходе войны.

Источник: AP 2020

Представлен первый iPhone

9 января 2007 года корпорация Apple представила смартфон iPhone первого поколения. Его продажи начались в июне.

Разработки телефона велись с 2005 года в условиях полной секретности. Apple отказалась от привычных конструкций мобильных телефонов, оставив всего несколько кнопок и использовав сенсорный экран. Журнал Time назвал первый iPhone изобретением года.

Следующий iPhone, уже поддерживающий 3G, был анонсирован в июне 2008 года.

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