Исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса

«Умер, да. Перед смертью он лежал в “красной зоне” с коронавирусом», — сообщила дочь актера.
Дата и место похорон пока неизвестны.
Владимир Коренев получил известность после главной роли в фильме «Человек-амфибия» (1961 год). На счету актера более 50 ролей, в том числе в фильмах: «Дети Дон-Китхота» (1966), «Много шума из ничего» (1973), «Криминальный талант» (1989). Также снимался в сериалах «Убойная сила», «Дети Арбата», «Последняя исповедь», «Предчувствие», «Орлова и Александров».
С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас — Электротеатр Станиславский). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).