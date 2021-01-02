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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Исполнитель роли человека-амфибии Владимир Коренев умер от коронавируса

В возрасте 80 лет умер народный артист РФ Владимир Коренев, сыгравший роль Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Причиной смерти стал коронавирус, рассказала «Интерфаксу» его дочь Ирина Коренева.

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Источник: РИА "Новости"

«Умер, да. Перед смертью он лежал в “красной зоне” с коронавирусом», — сообщила дочь актера.

Дата и место похорон пока неизвестны.

Владимир Коренев получил известность после главной роли в фильме «Человек-амфибия» (1961 год). На счету актера более 50 ролей, в том числе в фильмах: «Дети Дон-Китхота» (1966), «Много шума из ничего» (1973), «Криминальный талант» (1989). Также снимался в сериалах «Убойная сила», «Дети Арбата», «Последняя исповедь», «Предчувствие», «Орлова и Александров».

С 1961 года играл в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (сейчас — Электротеатр Станиславский). До 2015 года руководил факультетом театрального искусства в Институте гуманитарного образования и информационных технологий (позднее факультет был расформирован).

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