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15:54 (мск), источник: Lenta.Ru

ВОЗ назвала образцовой работу российских медиков

Российские медики образцово выполняют свою работу в условиях пандемии коронавируса, говорится в статье директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович, передает ТАСС.

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Источник: Агентство «Москва»

Клюге и Вуйнович заявили, что стали «свидетелями героической самоотдачи, профессионализма и самоотверженности всех медицинских работников в борьбе с COVID-19» в России.

«С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью. Исполнение ими своего профессионального долга являет собой прекрасный пример для будущих поколений», — говорится в статье.

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В ВОЗ добавили, что тысячи россиян стали волонтерами, помогая нуждающимся с доставкой продуктов и лекарств, а также заботясь о животных, чьи хозяева заболели.

Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой трое врачей больницы в Сосновом Бору в Ленинградской области уснули на полу возле тяжелого пациента с COVID-19. В больнице № 38 сообщили, что постоянное дежурство возле больного необходимо, потому что у пациента случилась паническая атака и он мог навредить себе и аппаратуре.

15 декабря Вуйнович назвала феномен пандемии коронавируса, зафиксированный России: он заключается в низких показателях смертности на фоне большого числа инфицированных. Она объяснила это хорошей системой здравоохранения в стране.

С начала пандемии коронавируса в России выявили 3 212 637 случаев заражения. За весь период вылечились 2 599 035 человек, еще 58 002 пациента скончались.

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