На портале госуслуг можно получить паспорт привившегося от COVID-19

Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на «Госуслугах» со вчерашнего дня, 1 января.
«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», — рассказал Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, помощь больным COVID-19 на праздниках оказывается штатно, отмечается высокая нагрузка на скорую помощь из-за роста числа ДТП.
Минздрав пока зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку.
Вакцинация по всей стране началась в декабре, пока она доступна только для определенных групп риска.
Глава РФПИ считает, что COVID-паспорта станут новой реальностью в 2021 году.