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14:13 (мск), источник: Коммерсантъ

На портале госуслуг можно получить паспорт привившегося от COVID-19

На портале госуслуг заработал сервис, позволяющий привившимся от коронавируса получить паспорт вакцинации, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Появление такого сервиса он анонсировал в прошлом месяце.

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Источник: РИА "Новости"

Сертификат вакцинации от COVID-19 можно получить на «Госуслугах» со вчерашнего дня, 1 января.

«На сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошел вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса», — рассказал Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, помощь больным COVID-19 на праздниках оказывается штатно, отмечается высокая нагрузка на скорую помощь из-за роста числа ДТП.

Минздрав пока зарегистрировал две российские вакцины от коронавируса: «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорону» центра «Вектор». Россияне могут выбрать, каким препаратом делать прививку.

Вакцинация по всей стране началась в декабре, пока она доступна только для определенных групп риска.

Глава РФПИ считает, что COVID-паспорта станут новой реальностью в 2021 году.

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