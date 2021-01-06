00:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 6 января
День рождения Жанны д’Арк, издание Манифеста об окончании Отечественной войны и другие события этого дня в истории.
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6 января 1813 года (25 декабря 1812 года по старому стилю), когда французская армия была изгнана из пределов России, царь Александр I издал «Манифест о изъявлении российскому народу благодарности за спасение Отечества», возвещавший об окончании Отечественной войны.
Содержащиеся в манифесте благодарности Богу за дарованную победу зачитывали на проповедях: «Зрелище погибели войск его невероятно! Едва можно собственным глазам своим поверить. Кто мог сие сделать? Не отнимая достойной славы ни у главнокомандующего над войсками нашими, знаменитого полководца, принесшего бессмертные Отечеству заслуги, ни у других искусных и мужественных вождей и военачальников, ознаменовавших себя рвением и усердием, ни вообще у сего храброго нашего воинства, можем сказать, что содеянное ими есть превыше сил человеческих». Так говорилось в манифесте.
В 1833 году по указанию императора Николая I состоялся закрытый конкурс на новый гимн России. Авторам надлежало отразить в нем единство православия, самодержавия и народности. Новый гимн должен был показать не роль Бога, а роль царя в государственной власти. 6 января 1834 года был принят официальный государственный гимн Российской империи «Боже, Царя храни!» (Молитва русского народа), который до 1917 года заменил предыдущий гимн «Молитва русских».
Во время Великой Отечественной войны 6 января 1943 года в Вооруженных Силах СССР были введены новые знаки различия для личного состава Красной Армии — погоны.
Изначально погоны в России появились на военной одежде при Петре I. После Октябрьской революции 1917 года в России погоны в армии отменили как символ неравенства, военнослужащие различались лишь по должностям. В январе 1919 года были учреждены знаки различия по родам войск и знаки различия командного состава военнослужащих Красной Армии.
6 января 1992 года Верховный Совет НКР принял Декларацию «О государственной независимости
Осенью 2020 года начался новый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий часть территории, контролируемая НКР, перешла под контроль Азербайджана.
Жа́нна д’Арк, Орлеанская дева, родилась 6 января 1412 года во французской деревушке Домреми. Национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне, попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена как еретик. Ее публично сожгли на рыночной площади в Руане 30 мая 1431 года. Впоследствии в 1456 году была реабилитирована и в 1920 году канонизирована — причислена католической церковью к лику святых.