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17:04 (мск), источник: Daily Storm

МИД Китая заявил об «общемировом» происхождении коронавируса

КНР успешнее всех других стран справилась с эпидемией, заявили в ведомстве.

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Источник: AP 2020

Пандемия коронавируса могла происходить не из Китая, а быть итогом вспышек «по всему миру», заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, возможность спонтанных одновременных вспышек вируса показывают новые исследования.

Представитель Пекина подчеркнул, что мировая общественность узнала о вирусе впервые от Китая и КНР «быстрее и успешнее всех» справилась с эпидемией.

«Все больше и больше исследований показывают, что эпидемия могла стать вспышкой во многих местах по всему миру. Мы сообщили миру о ней первыми», — заявил Ван И.

Министр подчеркнул, что Китай принял «самые серьезные в мире» меры для борьбы с коронавирусом.

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«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, КНР немедленно приняла меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — уточнил он.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии коронавируса. На тот момент число случаев заражения уже превысило 100 тысяч.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 2 января достигло 84 005 980. Жертвой COVID-19 стали 1 828 188 человек. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 20 135 305 заболевших и 347 865 скончавшихся. На втором месте — Индия (10 305 788 и 149 218), на третьем — Бразилия (7 700 578 и 195 411). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.

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