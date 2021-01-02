17:04 (мск), источник: Daily Storm
МИД Китая заявил об «общемировом» происхождении коронавируса
КНР успешнее всех других стран справилась с эпидемией, заявили в ведомстве.
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Пандемия коронавируса могла происходить не из Китая, а быть итогом вспышек «по всему миру», заявил глава МИД КНР Ван И. По его словам, возможность спонтанных одновременных вспышек вируса показывают новые исследования.
«Все больше и больше исследований показывают, что эпидемия могла стать вспышкой во многих местах по всему миру. Мы сообщили миру о ней первыми», — заявил Ван И.
Министр подчеркнул, что Китай принял «самые серьезные в мире» меры для борьбы с коронавирусом.
«Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, КНР немедленно приняла меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса», — уточнил он.
Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа SARS-CoV-2, а болезнь получила название COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии коронавируса. На тот момент число случаев заражения уже превысило 100 тысяч.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 2 января достигло 84 005 980. Жертвой COVID-19 стали 1 828 188 человек. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 20 135 305 заболевших и 347 865 скончавшихся. На втором месте — Индия (10 305 788 и 149 218), на третьем — Бразилия (7 700 578 и 195 411). Россия занимает четвертую и восьмую позиции соответственно.