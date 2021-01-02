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20:35 (мск), источник: Известия

Индия заявила о выделении «британского» штамма коронавируса

Индия первой в мире выделила «британский» штамм вируса SARS-CoV-2. Об этом 2 января сообщил индийский Совет медицинских исследований, высший орган исследований в области здравоохранения в стране, пишет Hindustan Times.

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Источник: AP 2020

Британский штамм изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов. Анализы для этого брали из вернувшихся из Великобритании.

«Ни одна страна еще не сообщила об успешном изолировании и культивировании британского варианта SARS-CoV-2», — отмечается в сообщении.

Индия сообщила о 29 случаях нового варианта коронавируса в стране.

Ранее в субботу стало известно, что штамм новой коронавирусной инфекции, обнаруженный в Великобритании в конце прошлого года, выявлен во Вьетнаме. Также сообщалось о выявлении нового штамма коронавируса уже в трех американских штатах. Не менее 15 случаев инфицирования новым видом инфекции было зафиксировано в Турции.

Случаи нового «британского» коронавируса также выявили в Бразилии, Чили, Канаде и других странах.

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