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02:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученый предупредил о появлении смертельно опасной «Болезни X»

Ученый Жан-Жак Муембе-Тамфум (Jean-Jacques Muyembe Tamfum), который одним из первых обнаружил вирус Эбола, предупредил о возможности появления смертельно опасной «Болезни X». Об этом сообщает CNN.

Источник: AP 2020

По словам доктора, у одной из его пациенток были зафиксированы ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом ее тесты на Эболу и прочие известные заболевания показали отрицательные результаты. Он считает, что эта женщина может стать нулевым пациентом, заразившимся новым заболеванием. Предполагается, что данная болезнь такая же заразная, как коронавирус, а смертность в результате заражения достигает от 50 до 90 процентов смертности Эболы.

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На данный момент существование «Болезни X» является лишь гипотезой, однако в ВОЗ считают, что в случае, если опасения подтвердятся, то новое заболевание принесет разрушительные последствия. Профессор Муембе-Тамфум объяснил, что человечеству угрожает целый ряд неизвестных вирусов, и подчеркнул, что многие смертельные заболевания таятся в тропических лесах Африки. Он добавил, что новые патогены, которые передаются от животных к человеку, такие, как коронавирус, обязательно появятся.

Ранее ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути предрек миру новые пандемии. Их причины останутся прежними: плохое общее состояние здоровья людей и их нежелание менять образ жизни. По словам специалиста, в критические моменты люди напуганы и ожидают худшего развития ситуации. «Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», — спрогнозировал он.

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