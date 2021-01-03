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11:51 (мск), источник: РБК

Россияне негативнее всех отнеслись к росту доли женщин в руководстве

В России больше всего людей, по сравнению с другими странами, которые негативно относятся к идее об увеличении числа женщин-руководителей, выяснили компания «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR (отчет об исследовании есть у РБК).

Источник: AP 2020

Они изучили отношение жителей десяти стран к утверждению «Женщины должны быть чаще представлены в руководстве компаний».

«Полностью не согласен» в России ответили 7% опрошенных, это самый высокий показатель среди всех стран, участвующих в опросе. В трех странах — США, Германии и Корее — он составляет 3%, в остальных — по 2 и 1%.

Еще 14% респондентов-россиян признались, что «в чем-то не согласны» с этим утверждением. Такой же ответ дали 12% участников опроса из Кореи и от 2 до 8% в остальных странах.

При этом в России также самая высокая доля тех, кто нейтрально относится к идее об увеличении числа женщин-руководителей — 46%.
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Еще 23% россиян заявили, что в чем-то с ней согласны, 10% согласны полностью.

Положительнее всего к женщинам в руководстве компаний относятся в Бразилии. Вариант ответа «полностью согласен» выбрали 62% опрошенных. В Индии так ответили 48%, в Таиланде — 38% участников опроса. В целом по миру 60% респондентов высказались за увеличение числа женщин в руководстве компаний.

При этом с утверждением о том, что во главе фирм должно быть больше мужчин, согласны только 32% респондентов во всех странах. Выше всего эта доля в Таиланде (39%) и Индии (37%).

В России с таким утверждением полностью согласны 14% и 21% «в чем-то согласны».

Еще 8% россиян категорически не соглашаются с тем, что мужчин-руководителей должно быть больше. Это средний показатель по миру: минимум таких ответов исследователи получили в Таиланде (4%), максимум — в Германии (17%).

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«Мировая тенденция на расширение гендерного равноправия продолжает набирать обороты. Наиболее всего вопрос большей представленности женщин на руководящих должностях актуален в консервативных странах — Индии, Бразилии и Таиланда, где женщины совсем недавно уже стояли у руководства страны. Россия, в свою очередь, демонстрирует близкое к общемировому отношение к мужчинам в корпоративном руководстве», — пояснил президент «Ромир» и основатель Mile Group Андрей Милехин.

В марте компания Deloitte представила свое исследование, по нему доля женщин-руководителей в России была выше средней по миру примерно в 4,5 раза. Аналитики сообщили, что больше всего женщин руководят небольшими компаниями, а с ростом выручки их доля в топ-менеджменте компаний снижается.

«Четко просматривается следующая взаимосвязь: чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO», — сделали вывод в Deloitte.

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