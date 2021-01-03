11:51 (мск), источник: РБК
Россияне негативнее всех отнеслись к росту доли женщин в руководстве
В России больше всего людей, по сравнению с другими странами, которые негативно относятся к идее об увеличении числа
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Они изучили отношение жителей десяти стран к утверждению «Женщины должны быть чаще представлены в руководстве компаний».
«Полностью не согласен» в России ответили 7% опрошенных, это самый высокий показатель среди всех стран, участвующих в опросе. В трех странах — США, Германии и Корее — он составляет 3%, в остальных — по 2 и 1%.
Еще 14%
Еще 23% россиян заявили, что в
Положительнее всего к женщинам в руководстве компаний относятся в Бразилии. Вариант ответа «полностью согласен» выбрали 62% опрошенных. В Индии так ответили 48%, в Таиланде — 38% участников опроса. В целом по миру 60% респондентов высказались за увеличение числа женщин в руководстве компаний.
При этом с утверждением о том, что во главе фирм должно быть больше мужчин, согласны только 32% респондентов во всех странах. Выше всего эта доля в Таиланде (39%) и Индии (37%).
В России с таким утверждением полностью согласны 14% и 21% «в
Еще 8% россиян категорически не соглашаются с тем, что
«Мировая тенденция на расширение гендерного равноправия продолжает набирать обороты. Наиболее всего вопрос большей представленности женщин на руководящих должностях актуален в консервативных странах — Индии, Бразилии и Таиланда, где женщины совсем недавно уже стояли у руководства страны. Россия, в свою очередь, демонстрирует близкое к общемировому отношение к мужчинам в корпоративном руководстве», — пояснил президент «Ромир» и основатель Mile Group Андрей Милехин.
В марте компания Deloitte представила свое исследование, по нему доля
«Четко просматривается следующая взаимосвязь: чем больше объем выручки в компании, тем ниже процент женщин-CEO», — сделали вывод в Deloitte.