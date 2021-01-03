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12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

500 человек в Великобритании спели синхронно по видеосвязи

Новогодний флешмоб.

В Великобритании 500 человек спели одновременно народную песню по видеосвязи, посвятив необычный флешмоб Новому году и надеждам на то, что все плохое осталось позади.

Фолк-группа The Longest Johns планировала, что к их акции присоединится не больше 100 человек. «Но когда было подано почти 500 заявок, нам пришлось пересмотреть свои планы!» — прокомментировали ролик участники группы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хористы поют песню британских моряков Leave Her Johnny, которая начинается со слов: «О, времена были тяжелые и зарплаты низкие. Оставь ее, Джонни, оставь ее! Думаю, нам пора идти. Нам пора ее бросить!».

Анна Лысенко

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