12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
500 человек в Великобритании спели синхронно по видеосвязи
Новогодний флешмоб.
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В Великобритании 500 человек спели одновременно народную песню по видеосвязи, посвятив необычный флешмоб Новому году и надеждам на то, что все плохое осталось позади.
Хористы поют песню британских моряков Leave Her Johnny, которая начинается со слов: «О, времена были тяжелые и зарплаты низкие. Оставь ее, Джонни, оставь ее! Думаю, нам пора идти. Нам пора ее бросить!».
Анна Лысенко