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14:02 (мск), источник: Ведомости

Инфекционист объяснил снижение заболеваемости COVID-19 в России

Темпы суточного прироста заболеваемости COVID-19 в России в последние дни замедлились, потому что в праздники люди сдают меньше тестов, сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

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Источник: Агентство «Москва»

«Снижение только за счет того, что в выходные люди меньше обращаются к врачам, коммерческие лаборатории диагностические не работают, поэтому тестов заметно меньше», — сказал он «РИА Новостям».

Тимаков добавил, что пик заболеваемости в России еще не пройден.

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При этом ранее, в начале декабря, исследователи Центра интеллектуальной логистики СПбГУ сообщили, что пик заболеваемости в стране будет достигнут 22 декабря, в Санкт-Петербурге — 15—16 декабря, в Москве — 10—12 декабря. Кроме того, накануне Нового года, 29 декабря, мэр столицы Сергей Собянин заявил о нахождении города на пике заболеваемости.

Наибольший за пандемию суточный прирост граждан, заразившихся коронавирусом, был зафиксирован в России 24 декабря — 29 935. В тот же день в течение 24 часов умерло максимальное число пациентов с COVID-19 — 635.

Накануне Нового года, 31 декабря, в стране за сутки коронавирус выявили у 27 747 человек. После этого показатель постепенно снижался. 1 января он составил 27 039, 2 января — 26 301, 3 января — 24 150. Ранее показатель был ниже 25 000 25 ноября — 23 675.

В целом за время пандемии коронавирусом заразились 3 236 787 россиян. Из них умерли 58 506 пациентов. В активной стадии болезни находятся 559 399 человек.

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