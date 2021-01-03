Полицейский в США дал денег женщинам, которые не заплатили за продукты

Офицер полиции Мэтт Лима из штата Массачусетс стал героем американских новостей после того, как в рождественские праздники подал пример проявления доброты и милосердия к тем, кто в этом нуждается.
Лима приехал на вызов в один из супермаркетов города Сомерсет, сообщает CNN. Охрана магазина задержала на выходе двух женщин, которые, расплачиваясь на кассе самообслуживания, отсканировали не все продукты из своей корзины.
Лима изучил чек и обнаружил, что женщины не заплатили только за несколько продуктов, из которых планировали приготовить рождественский ужин для детей. Двое малышей находились рядом с ними.
Пока работники магазина отвлекали детей, чтобы те не поняли, что происходит, офицер расспросил женщин. Оказалось, что одна из них работает, но вторая, мать детей, осталась без денег в сложной жизненной ситуации.
В комментарии журналистам Лима сказал, что сам является отцом двух маленьких девочек и с ужасом представляет, что они могли бы остаться без еды.
Офицер не арестовал женщин, а только выписал им предупреждение, запретив посещать этот супермаркет. А затем он подарил матери детей сертификат на 250 долларов на покупку продуктов в соседнем магазине.