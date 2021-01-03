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17:34 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор высказался о снятии ограничений для привитых от COVID-19

Вопрос избирательной отмены ограничений для тех, кто сделал прививку от коронавируса, требует проработки, сообщает Роспотребнадзор. Заявление ведомства цитирует в своем Telegram-канале оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор отмечает, что использование документов, которые подтверждают, что человек прошел вакцинацию, — распространенная практика.

«Вместе с тем, вопрос снятия ограничений для привитых лиц требует проработки с учетом информации о том, как долго сохраняется иммунный ответ после вакцинации», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в России стартовала выдача сертификатов, в которые заносится информация о сделанной прививке против коронавируса. Получить его можно на портале «Госуслуги».

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В перспективе в него могут заноситься и данные о других прививках, допускал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Идея введения паспортов иммунитета к COVID-19 обсуждается давно и имеет как сторонников, так и противников. Так, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что такие паспорта станут частью обычной жизни в 2021 году. В частности, он допускал, что на паспорта могут быть в будущем завязаны, например, перелеты на самолетах.

Введение «COVID-паспортов» поддерживал и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он не упоминал, стоит ли снимать с провакцинированных людей часть ограничений.

В декабре президент Владимир Путин выразил мнение о том, что введение международных сертификатов, которые облегчили бы передвижение людей, требует проработки.

При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказывалась резко против введения таких документов. Она назвала это дискриминацией граждан и разделением их на категории с разными правами. «Даже если человек переболел, сегодня у него есть антитела, через месяц может не быть. Я категорический противник такого рода документов», — заявляла она.

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В центре имени Гамалеи оценивали иммунитет, который появляется после введения разработанной им вакцины «спутник V», в два года. В «Векторе» утверждали, что после прививки «ЭпиВакКороной» защита сохранится минимум на полгода.

За рубежом также неоднократно высказывались идеи ввести паспорта для тех, у кого есть иммунитет к коронавирусу и на их основе смягчать ограничения. Такие идеи высказывались в Италии, Германии, Эстонии, а в некоторых странах начали тестировать их применение.

Председатель КНР Си Цзинпинь предлагал создать международную систему сертификатов здоровья, которая бы использовала QR-коды и взаимно признавалась бы в разных странах. В самом Китае система кодов здоровья действует практически с начала пандемии.

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