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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 10 января

Создание Лиги Наций, открытие первого в мире метро, сход лавины с горы Невадо-Уаскаран в Перу и другие события, произошедшие в этот день.

Гай Юлий Цезарь пересек Рубикон

В 49 году до нашей эры полководец Юлий Цезарь, возвращаясь из завоеванной им Галлии, подошел к пограничной реке Рима Рубикону. По закону у границ Рима Цезарь должен был распустить армию, но сознательно этого не сделал, приняв решение стать единовластным правителем. 10 января с одним легионом из 300 всадников он пересек границу и двинулся на город, положив тем самым начало гражданской войны в Риме. С тех пор выражение «перейти Рубикон» стало крылатым. Оно означает точку невозврата.

В Лондоне открылась первая линия метро в мире

10 января 1863 в Лондоне была открыта первая линия метро, которую тогда называли внеуличной железной дорогой. Ее строительством занималась фирма Metropolitan Railway, а протяженность метрополитена составляла 3,6 километра и состояла из семи станций. В день открытия линии метро, ей воспользовались почти три тысячи пассажиров.

Создана Лига Наций

В этот день в 1920 году состоялось первое заседание Лиги Наций — первой политической международной организации, в чью компетенцию входили вопросы международной безопасности, разоружения, урегулирование конфликтов между государствами и общее улучшение качества жизни на планете. С 1920 по 1946 годы в Лиги Наций числились 63 страны-участницы. Организация была ликвидирована 18 апреля 1946 года, а ее обязательства и активы были переданы в ООН.

Сход лавины в Перу

10 января 1962 года случилась одна из самых масштабных природных катастроф: с горы Невадо-Уаскаран в Перу сошла гигантская лавина. Объем массы снега и льда составил приблизительно 3 миллиона кубических метров, а к концу движения достиг 10 миллионов кубометров. Всего за семь минут лавина полностью разрушила городок Ранраирка, шесть меньших поселений и частично затронула еще три. По приблизительным подсчетам, в результате катастрофы погибло около 4 тысяч человек и более 10 тысяч животных, однако, установить точное число жертв так и не удалось.

Источник: AFP 2020

Умерла Коко Шанель

10 января 1971 года в возрасте 87 лет в номере отеля «Риц» в Париже от сердечного приступа скончалась легендарная Габриэль Шанель, известная под именем Коко Шанель. Она была ведущим французским кутюрье и важной фигурой в истории моды 20-го столетия. Коко Шанель была похоронена на кладбище в Лозанне (Швейцария).

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