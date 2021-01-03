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22:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвегия ужесточит ограничения из-за коронавируса

В Норвегии ужесточат ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила премьер-министр страны Эрна Сульберг, сообщает NRK.

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Источник: AFP 2020

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, в стране будет запрещена продажа алкоголя в кафе. Кроме того, на частных мероприятиях вне дома может быть не более пяти человек, а на публичных в закрытых помещениях — не более десяти. Однако если присутствующие сидят на фиксированных местах, то их может быть максимум 200. На похоронах разрешено не более 50 человек. Ограничения будут действовать с 4 по 18 января.

Власти также рекомендуют перевести все занятия в университетах, колледжах и профессиональных училищах в дистанционный формат.

В середине января правительством будут пересмотрены введенные меры исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

С начала пандемии в Норвегии зарегистрировали 50 523 заразившихся коронавирусом. Умерли в стране 436 инфицированных.

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