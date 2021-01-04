01:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 4 января
День рождения Исаака Ньютона, освобождение Софии, старт первой межпланетной станции и другие события этого дня.
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4 декабря 1643 года родился Исаак Ньютон, английский математик, механик, физик и астроном. Ньютон — выдающийся английский ученый, открывший закон всемирного тяготения и заложивший основы современного естествознания, создатель классической физики, член Лондонского королевского общества (1627) и его президент с 1703 года. Его работы относятся к механике, оптике, астрономии, математике. Научное творчество Ньютона сыграло исключительно важную роль в истории развития физики. В его честь названа единица силы в Международной системе единиц — ньютон.
4 января 1878 года русские войска во главе с генералом Иосифом Гурко вошли в Софию. Турки проиграли все битвы на подступах к болгарской столице, потеряли практически всю армию, артиллерию и запасы. Поэтому сражений непосредственно за Софию турецкие части не вели — город сдали русским без боя. Освобождению Софии предшествовал трудный переход русских войск через покрытые снегом горы Балканы. Вместо предварительно спланированных двух суток переход продолжался больше недели. Как пишут военные историки, генерал Иосиф Гурко подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии, деля наравне с рядовыми все трудности перехода. В боях на Орханийском перевале, у Ташкисена, Горного Бугарова отряд генерала Гурко разбил и рассеял турецкие войска. Особенно отличилась российская гвардия: полки атаковали противника по колено в снегу.
4 января 1936 года кинофабрика «Мосфильм» переименована в киностудию. С этого времени стал осуществляться регулярный выпуск кинофильмов. Знаменитая эмблема — скульптура «Рабочего и колхозницы» на фоне Спасской башни — появилась впервые в 1947 году в фильме «Весна» режиссера Григория Александрова. За время своего существования киностудией «Мосфильм» было выпущено около 3000 фильмов.
Эпоха изучения единственного естественного спутника Земли Луны космическими средствами началась в 1959 году, когда в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» — первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Сблизившись с Луной 4 января, станция прошла от нее на расстоянии около 6000 километров и стала первым в мире искусственным спутником Солнца. С помощью научной аппаратуры «Луны-1» были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве. Также с помощью станции было установлено отсутствие существенного магнитного поля вблизи Луны и радиационных поясов вокруг нее.
4 января 1985 года в Лондоне у первой в мире гестационной суррогатной матери миссис Коттон родилась девочка «Бэби М». Миссис Коттон отказалась передавать ребенка биологическим родителям, но суд постановил отдать его им на «усыновление».
Суррогатное материнство подразделяется на два вида — традиционное (частичное), когда яйцеклетка суррогатной матери оплодотворяется спермой биологического отца, и гестационное (полное) — когда суррогатная мать не имеет биологической связи с вынашиваемым ребенком, а зачатие происходит вне тела генетической матери, после чего оплодотворенная яйцеклетка переносится в матку другой женщины.
По данным РИА «Новости», ТАСС, «Газеты. Ру»