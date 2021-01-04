Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
25Выбраны 25 лучших фото дикой природы
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
01:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 января

День рождения Исаака Ньютона, освобождение Софии, старт первой межпланетной станции и другие события этого дня.

Исаак Ньютон

4 декабря 1643 года родился Исаак Ньютон, английский математик, механик, физик и астроном. Ньютон — выдающийся английский ученый, открывший закон всемирного тяготения и заложивший основы современного естествознания, создатель классической физики, член Лондонского королевского общества (1627) и его президент с 1703 года. Его работы относятся к механике, оптике, астрономии, математике. Научное творчество Ньютона сыграло исключительно важную роль в истории развития физики. В его честь названа единица силы в Международной системе единиц — ньютон.

142 года назад русская армия освободила Софию

4 января 1878 года русские войска во главе с генералом Иосифом Гурко вошли в Софию. Турки проиграли все битвы на подступах к болгарской столице, потеряли практически всю армию, артиллерию и запасы. Поэтому сражений непосредственно за Софию турецкие части не вели — город сдали русским без боя. Освобождению Софии предшествовал трудный переход русских войск через покрытые снегом горы Балканы. Вместо предварительно спланированных двух суток переход продолжался больше недели. Как пишут военные историки, генерал Иосиф Гурко подавал пример личной выносливости, бодрости и энергии, деля наравне с рядовыми все трудности перехода. В боях на Орханийском перевале, у Ташкисена, Горного Бугарова отряд генерала Гурко разбил и рассеял турецкие войска. Особенно отличилась российская гвардия: полки атаковали противника по колено в снегу.

«Мосфильм»

4 января 1936 года кинофабрика «Мосфильм» переименована в киностудию. С этого времени стал осуществляться регулярный выпуск кинофильмов. Знаменитая эмблема — скульптура «Рабочего и колхозницы» на фоне Спасской башни — появилась впервые в 1947 году в фильме «Весна» режиссера Григория Александрова. За время своего существования киностудией «Мосфильм» было выпущено около 3000 фильмов.

Источник: Роскосмос

Луна-1

Эпоха изучения единственного естественного спутника Земли Луны космическими средствами началась в 1959 году, когда в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» — первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Сблизившись с Луной 4 января, станция прошла от нее на расстоянии около 6000 километров и стала первым в мире искусственным спутником Солнца. С помощью научной аппаратуры «Луны-1» были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве. Также с помощью станции было установлено отсутствие существенного магнитного поля вблизи Луны и радиационных поясов вокруг нее.

Суррогатное материнство

4 января 1985 года в Лондоне у первой в мире гестационной суррогатной матери миссис Коттон родилась девочка «Бэби М». Миссис Коттон отказалась передавать ребенка биологическим родителям, но суд постановил отдать его им на «усыновление».
Суррогатное материнство подразделяется на два вида — традиционное (частичное), когда яйцеклетка суррогатной матери оплодотворяется спермой биологического отца, и гестационное (полное) — когда суррогатная мать не имеет биологической связи с вынашиваемым ребенком, а зачатие происходит вне тела генетической матери, после чего оплодотворенная яйцеклетка переносится в матку другой женщины.

По данным РИА «Новости», ТАСС, «Газеты. Ру»

Пелоси переизбрана спикером Палаты представителей Конгресса США
В США озвучили свою версию происхождения коронавируса
Белорусская церковь внесла предложения по изменению конституции
Роспотребнадзор отреагировал на информацию о «Болезни X»
Помпео рассказал о самой жесткой политике США в отношении России
Повстанцы в ЦАР захватили город Бангасу на юге страны
В США начнут продавать УАЗ «Патриот»
Gnezdo.ru
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Не сложилось. Куда пропала Полина из фильма
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
В МЧС назвали самую опасную трассу Московской области
Дворовая месть: как в РФ наказывают тех, кто не умеет парковаться
Авто
Не только DeLorean: машины 1980-х годов, о которых мечтали все Стиль «ретровейв» в автомобильной промышленности снова на пике моды. И дело не только в ностальгии по вкладышам, но и в том, что культовые машины 80-х годов оставили весьма заметный след в масс-культуре. Что это за автомобили?
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Топ-20 товаров до 1 тысячи рублей на последней распродаже года
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Как выглядит брат эпатажного Никиты Джигурды
Нашли недооцененное предсказание Ванги о COVID
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь